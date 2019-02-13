На Ставрополье и в Крыму началась посевная кампания

В связи с благоприятными погодными условиями в ряде районов Ставропольская края начаты посевные работы, сообщил первый вице-премьер регионального кабинета министров Николай Великдань. Он отметил, что на данный момент аграрии приступили к севу кормовых агрокультур. «В большинстве районов подготовка к масштабным весенним полевым работам вступила в завершающую стадию», — передает пресс-служба правительства региона.



Сев яровых агрокультур на Ставрополье запланирован на площади 1 млн га, еще на 2 млн га будут проведены мероприятия для защиты озимых посевов. По информации краевого Минсельхоза, озимыми агрокультурами (без рапса) в крае был засеяно 1,96 млн га, из них взошло 1,8 млн га или 91,7%. В хорошем состоянии находятся 21% растений, в удовлетворительном — 51,8%, в плохом — 26,8%. Озимого рапса в регионе посеяно 80 тыс. га, на 74% (60 тыс. га) посевы взошли, еще на 7,5 тыс. га погибли. При этом состояние лишь 15% взошедших посевов оценивается как хорошее, 42% — как удовлетворительное и 53% в плохом.



Посевная кампания также ведется в Крыму. Как сообщает Минсельхоз республики со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Андрея Рюмшина, ранние яровые зерновые и зернобобовые агрокультуры уже заняли 7 тыс. га, что составляет 7,2% от планового ярового сева. Площадь озимых в Крыму составляет более 469 тыс. га, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 85% всходов. «Работы по подкормке озимых зерновых культур уже проведены на 29% посевной площади. Более 70 тыс. га озимой пшеницы и 34 тыс. га озимого ячменя получили необходимые удобрения», — уточнил министр.



В прошлом году сев яровых в стране был начат в конце февраля (первые 1,4 тыс. га были засеяны к 28 февраля 2018-го). В то же время уборка также была начата на Юге на две-три недели раньше обычного срока из-за теплой весны и теплого засушливого начала лета. В этом году есть предпосылки, что сбор нового урожая зерна на Юге также будет ранним, говорил «Агроинвестору» руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. Так, по его оценке, массовая уборочная кампания в южных регионах может начаться в конце июня.



В целом сев озимых агрокультур под урожай 2019 года в России проведен на 17,7 млн га против 17,1 млн га годом ранее, в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 91,5% площадей, говорится на сайте Минсельхоза. Общая посевная площадь в этом году должна достигнуть 80,5 млн га, что на 1,2 млн га больше 2018-го, следует из данных, представленных Минсельхозом на Всероссийском агрономическом совещании. В том числе на 177 тыс. га до 12,2 млн га планируется нарастить сев яровой пшеницы, на 104 тыс. га до 2,6 млн га — кукурузы на зерно, на 107 тыс. га до более 3 млн га — сои. Посадки картофеля, как ожидается, увеличатся на 57 тыс. га до 1,4 млн га, а площадь под сахарной свеклой останется примерно на уровне прошлого года — 1,1 млн га. При этом, как и в 2018-м, Минсельхоз вновь прогнозирует сокращение площадей под подсолнечником — с 8,1 млн га до 7,8 млн га. На 367 тыс. га до 2,4 млн га также может уменьшиться площадь под зернобобовыми агрокультурами.



Урожай зерна в 2019 году, согласно прогнозу Минсельхоза, будет на уровне 110 млн т, в том числе 67 млн т пшеницы, сахарной свеклы — 45 млн т, картофеля в товарном секторе — 7,1 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует, что валовой сбор зерна может составить 123,3 млн т, из которых 78,6 млн т придется на пшеницу. Аналитическая компания «ПроЗерно» ожидает урожай зерна в объеме более 127 млн т, Российский зерновой союз - свыше 120 млн т.

