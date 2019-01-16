В Крыму началась подкормка озимых

Аграрии восьми районов Крыма приступили к подкормке озимых зерновых агрокультур, сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. «Подкормка произведена на более чем 18 тыс. га сельхозтоваропроизводителями Красногвардейского, Первомайского, Джанкойского, Советского, Раздольненского, Красноперекопского, Сакского, и Бахчисарайского районов», — уточнил глава Минсельхоза региона (цитата по сообщению пресс-службы министерства).



По словам Рюмшина, на 83% посевной площади состояние всходов озимых агрокультур хорошее и удовлетворительное. Парк сельхозтехники, необходимой для проведения весенних полевых работ в 2019 году, составляет 8,4 тыс. единиц. На 1 тыс. га пашни приходится более 40 единиц техники — на три больше аналогичного показателя 2018-го.



По информации Министерства топлива и энергетики Крыма, крупнейшие нефтетрейдеры республики готовы в любом объеме поставлять аграриям горюче-смазочные материалы согласно заявкам. «У сельхозтоваропроизводителей республики 1270 т дизтоплива в наличии, что составляет 106% от потребности на отчетный месяц, и 447 т автобензина — 112% от потребности на отчетный месяц», — подчеркнул министр.



Общая площадь посевов озимых зерновых в Крыму под урожай 2019 года составила 469,4 тыс. га при прогнозе Минсельхоза в 426,8 тыс. га. Под урожай 2018 года в Крыму было посеяно 451,6 тыс. га озимых зерновых, из них, согласно данным Росстата, сохранилось 386,4 тыс. га.



В целом площадь озимого сева под урожай 2019 года, по оценке Минсельхоза России, достигла 17,6 млн га, что примерно на 500 тыс. га больше прошлогоднего показателя. Из них 6,3 млн га зерновые занимают в Южном федеральном округе, 4,6 млн га — в Приволжском, 4 млн га — в Центральном, 2,2 млн га — в Северо-Кавказском. Такая площадь является рекордной для страны, в результате чего есть вероятность, что в 2019-м урожай зерна будет выше, ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Прогнозы по валовому сбору на этот год давать рано, но в целом озимый сев был довольно неплохим, подтверждал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Были опасения, что из-за ранних заморозков посевы померзнут или не взойдут из-за нехватки влаги, однако они не подтвердились: осенью выпало достаточное количество осадков, чтобы, с одной стороны, пополнился влагозапас почвы, а с заморозками и снег пришел, так что посевы не вымерзли», — отмечал Злочевский.



Как заявлял в середине декабря первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов, 89% посевов озимых в стране находятся в хорошем состоянии. «Состояние озимых во всех регионах никаких опасений не вызывает, в том числе в Южном федеральном округе. Мы не располагаем информацией о какой-нибудь чрезвычайной ситуации природного характера», — заверял Хатуов. По его оценке, «при всей турбулентности погодных катаклизмов» 90% регионов провели осенний сев в оптимальные сроки.



Яровой сев, согласно прогнозу Минсельхоза, в этом году составит 52,9 млн га, что на 0,8% больше показателя 2018-го, сообщают «Агроновости» со ссылкой на презентацию агроведомства. В том числе яровые зерновые и зернобобовые займут 30,3 млн га (рост на 2,2%), планируется увеличение площадей под пшеницей, кукурузой на зерно и гречихой. Посевы сахарной свеклы по плану останутся на уровне 2018-го — 1,1 млн га, а масличных — снизятся на 11% до 1,2 млн га. В целом посевная площадь под урожай 2019 года вырастет на 1,6% до 80,5 млн га. Урожай зерна в 2019 году, по плану Минсельхоза, будет на уровне 110 млн т, сахарной свеклы — 45 млн т, картофеля в товарном секторе — 7,1 млн т.

