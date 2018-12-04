9% озимых находятся в неудовлетворительном состоянии

На начало декабря в целом по России состояние озимых агрокультур можно оценить как хорошее, сообщил руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. «Есть проблемы со всходами лишь на юго-востоке Ставропольского края и в некоторых районах Ростовской области, а также локальные незначительные проблемы в Поволжье», — сказал он «Агроинвестору».



По данным ИКАР, в целом по стране в хорошем, отличном и удовлетворительном состоянии находятся 91% посевов, или 16,1 млн га в сравнении с 92% (15,7 млн га) годом ранее. Остальные 9% посевов (более 1,5 млн га) пока оцениваются как слабые и невзошедшие. Тем не менее, с учетом ожидаемого рекордного сева озимых площадь хороших посевов в абсолютном выражении все равно превышает прошлогодние уровни, подчеркивает Суханов. «Кроме того, многое будет зависеть от условий зимовки и весны. Теоретически слабые посевы еще могут выправиться весной. Такое уже случалось, например, в 2015 году», — добавил Суханов.



Аналитический центр «СовЭкон» оценивает состояние посевов озимых на уровне «лучше среднего». «Во многом им помогли дожди, прошедшие в октябре-ноябре во многих регионах», — отмечают аналитики. С учетом роста озимого клина сейчас виды на урожай-2019 эксперты центра оценивают как хорошие: согласно их прогнозу, в следующем году валовой сбор зерна может вырасти на 10% по сравнению со 110,2 млн т, которые, по оценке, собраны в этом сезоне.



К 30 ноября озимые заняли 17,6 млн га, что на 500 тыс. га больше прошлогоднего показателя и на 400 тыс. га выше прогноза, следует из последних оперативных данных Минсельхоза. При этом ураган и сильные снегопады, обрушившиеся на прошлой неделе на юг России, на состоянии озимых не сказались, заверяют региональные чиновники. Как сообщил «Интерфаксу» представитель Минсельхоза Краснодарского края, гибели растений не зафиксировано. «В целом состояние посевов оценивается как хорошее, это подтверждают и ученые», — сказал представитель агроведомства.



В Ставропольском крае озимые прекратили вегетацию 12 ноября, и на данный момент «проходит вторая стадия закалки», информирует Минсельхоз региона. «Практически повсеместно озимые укрыты снегом. Опасности вымерзания озимых культур нет», — уверены чиновники. По состоянию на 30 ноября из посеянных на Ставрополье почти 2 млн га озимых агрокультур (без рапса) взошло 1,6 млн га или 83%, из них в хорошем состоянии — 20% или 285 тыс. га, в удовлетворительном — 53% или 967 тыс. га, в плохом — 27% или 398 тыс. га.



Федеральный Минсельхоз ожидает, что в целом по стране состояние озимых будет неплохим. «Надеемся на достаточный снежный покров и благоприятную погоду», — сказал глава министерства Дмитрий Патрушев в понедельник на встрече с президентом Владимиром Путиным. По данным Гидрометцентра России, в ноябре в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов агрометеорологические условия для начала зимовки озимых были преимущественно удовлетворительными, низких значений температуры воздуха и почвы, опасных для зимующих агрокультур, не наблюдалось. В Западной Сибири озимые зерновые в течение всего ноября находились под снегом, в результате чего морозы (в отдельные дни температура воздуха понижалась до -30°С) также не были опасными для растений. В декабре, прогнозирует Гидрометцентр, на большей части европейской территории России условия для зимовки озимых зерновых будут в основном удовлетворительными, равно как и в большинстве земледельческих районов Урала и Западной Сибири.



Национальный союз агростраховщиков (НСА), в свою очередь, оценивает состояние озимых как «не самое благоприятное». Как заявил на прошлой неделе союза Корней Биждов, от 20% до 30% озимых, посеянных на Кубани в 2018 году, находятся в зоне риска. По его словам, негативно повлиял дефицит накопительных осадков. Как сообщает РБК, по тем же причинам в зоне риска среди южных регионов находятся Ростовская область, где отклонения превышают 30% от нормы, Крым (20-30%), а также Ставропольский край, где фиксируется отставание более чем на 30% практически на всей территории региона. Биждов подчеркнул, что в течение перезимовки ситуация может выправиться. «Такие явления бывают довольно часто, но само состояние на сегодняшний день вызывает тревогу», — констатировал президент НСА.



О неудовлетворительном состоянии посевов также говорят аграрии Тамбовской, Рязанской и Брянской областей, показал опрос «АПК-Информ». Сельхозпроизводители отметили задержку всходов, что было обусловлено засухой, в результате чего посевы оказались в слабом и изреженном состоянии. «Ввиду отсутствия снежного покрова на большей части территории Центрального федерального округа аграрии опасаются за перезимовку озимых агрокультур», — резюмировали аналитики «АПК-Информ».

