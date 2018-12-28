Урожай пшеницы снизился на 16%

Росстат опубликовал официальные данные по урожаю основных агрокультур в России в этом году. Согласно статистике, валовой сбор пшеницы составил 72,1 млн т в чистом весе. Это на 16% меньше рекордного показателя 2017-го, но на 8% выше среднего объема за предыдущие пять лет. Урожайность яровой и озимой пшеницы в среднем составила 27,2 ц/га против 31,2 ц/га в 2017-м.



В целом производство зерна, согласно уточненным данным, скорректировано до 112,9 млн т против 112,8 млн т, объявленных ранее в декабре. Это на 17% меньше уровня 2017-го. Снижение показали все агрокультуры, за исключением риса: его сбор, опустившийся в прошлом году ниже 1 млн т, вновь превысил эту планку и составил 1,04 млн т, что на 5% выше прошлогоднего объема. Ранее о рекордном урожае отчитался холдинг «АФГ Националь», крупнейший в стране производитель риса. Его валовой сбор составил 222 тыс. т в бункерном весе против 200 тыс. т в 2017-м. Как заявлял в начале уборочной кампании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, несмотря на засушливое начало лета, рисовые чеки были обеспечены водой в полном объеме в течение всей вегетации. При этом в период созревания риса в регионе сложились благоприятные погодные условия, говорил «Агроинвестору» представитель Южного рисового союза. «Самое важное время, определяющее качество, — после цветения, примерно со второй декады августа и сентябрь. Суховеи или, напротив, затяжные дожди в этот период ведут к росту доли щуплого, недозрелого зерна, дробленого при переработке и т. д. », — пояснял он. По данным Росстата, урожайность риса в 2018-м достигла 57,6 ц/га против 53,1 ц/га годом ранее.



Сбор остальных зерновых агрокультур снизился. Так, урожай ячменя сократился на 18% до менее чем 17 млн т, кукурузы на зерно — на 15% до 11,1 млн т. Ржи получено 1,9 млн т, что на 25% меньше показателя 2017-го. Производство овса уменьшилось на 14% до 4,7 млн т, проса — упало на 32% до 216 тыс. т, а гречихи — на 39% до 930 тыс. т. Зернобобовых агрокультур российские аграрии собрали 3,4 млн т, что на 19% ниже прошлогоднего уровня. В то же время сокращение оказалось меньше, чем ожидали эксперты. Как заметил директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, данные Росстата по уборке заметно превысили оперативные данные Минсельхоза. «Пшеница — последние данные по уборке (30 ноября) — 73,4 млн т в бункерном весе, Росстат — 74,8 млн т», — написал Сизов в Facebook.



В этом году произошла просадка по урожаю ряда ключевых агрокультур, однако она сопровождалась серьезным ростом цен, напоминает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Это позволило компенсировать снижение урожайности в некоторых регионах, особенно с учетом того, что во многих урожайность снизилась несильно. У ряда аграриев даже была рекордная маржа с гектара, например, по пшенице», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору». Он заметил, что есть вероятность, что в 2019-м урожай зерна будет выше, так как озимые были посеяны на рекордной площади — предварительно, 17,6 млн га.



В то же время урожай трех основных масличных агрокультур увеличился на 18% до 18,5 млн т. В том числе подсолнечника — на 20% до 12,6 млн т, соевых бобов — на 8% до 3,9 млн т, рапса — на 31% до 2 млн т. Сбор всех трех агрокультур тал рекордным. Ранее Минсельхоз называл высокий урожай масличных особенностью этого сезона. «Это очень высокий показатель, за последнее десятилетие в России впервые. И это неслучайно, потому что понимая экспортную ориентированность ближайших лет, сегодня аграрии успешно осваивают технологию производства масличных культур», —отмечал первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Согласно ожиданиям министерства, в течение ближайших пяти лет объем производства сои будет удвоен. Планы по достижению агроэкспорта в $45 млрд к 2024 году предполагают, что вывоз масложировой продукции должен вырасти в 2,7 раза до $8,5 млрд.



Сбор сахарной свеклы в этом году оказался на 21% ниже 2017-го и составил 41,2 млн т. Этот итог соответствует предварительным данным о ходе уборочной кампании от 6 декабря, комментирует ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. «Однако объемы были переиграны по регионам: снижен валовой сбор по Центральному Черноземью и увеличен — по Югу», — сказал «Агроинвестору» Иванов. По его мнению, окончательные объемы урожая сахарной свеклы, которые будут озвучены Росстатом в марте, скорее всего, окажутся чуть выше: ИКАР оценивает производство агрокультуры на уровне 41,6 млн т.



Урожай овощей оценен примерно на уровне 2017-го — 13,6 млн т, по картофелю Росстат обозначил увеличение на 3,3% до 22,4 млн т. В том числе в сельхозорганизациях рост производства составил 1,8% до 4,3 млн т. Как прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, 2018 год стал примечателен тем, что по результатам сельхозпереписи из статистики «ушли» эфемерные 10 млн т картофеля в секторе ЛПХ. И если ранее совокупный урожай агрокультуры в стране оценивался в 30 млн т, то сейчас ведомства перешли к «более-менее объективной статистике объемов урожая».



Прогнозы по урожаю на 2019 год пока давать рано, но в целом озимый сев был довольно неплохим, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Были опасения, что из-за ранних заморозков посевы померзнут или не взойдут из-за недостатка влаги, однако они не подтвердились: осенью выпало достаточное количество осадков, чтобы, с одной стороны, пополнился влагозапас почвы, а с заморозками и снег пришел, так что посевы не вымерзли», — сказал «Агроинвестору» Злочевский. Таким образом, фундамент для будущего урожая заложен хороший, уверен эксперт.

