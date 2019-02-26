Экспортные и внутренние цены на пшеницу снижаются

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили снижаться, опустившись на $3 до $240,5/т (FOB глубоководные порты, 12,5% протеина), следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». «Причина — обвальное падение котировок на фьючерсных площадках в феврале», — отмечается в сообщении центра. Так, цены на пшеницу в Париже на неделе опускались до 190 евро/т, что на 7% ниже закрытия января, в Чикаго котировки установили новый минимум в $4,76/бушель (-8%).



По данным аналитического центра «Русагротранса», уже к середине прошлой недели экспортные цены уменьшились на $7,5 до $234-235 за тонну. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) зафиксировал снижение до $234/т к концу недели по сравнению с $240/т в ее начале. «Однако по той цене спроса, которая сейчас есть, фактически закупить пшеницу невозможно», — сказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. По данным центра, закупочные цены пшеницы в глубоководных портах на прошлой неделе находились на уровне 13500-14000 руб. за тонну без НДС. «По этим ценам сельхозпроизводители продавать не хотят. Как следствие — продажи на экспорт идут преимущественно за счет зерна, закупленного экспортерами ранее», — констатировал Павенский, заметив, что если экспортер будет закупать пшеницу для поставок за рубеж по текущим внутренним ценам любого региона, то он получит либо нулевую доходность, либо убыток.



Внутренние цены на пшеницу также показали тренд на снижение, что, по данным «СовЭкона», наблюдается вторую неделю подряд. На минувшей неделе пшеница 3-го класса подешевела еще на 150 руб. до 12125 руб./т, 4-го — на 75 руб. до 12100 руб./т, 5-го — на 75 руб./т до 10575 руб./т (средние цены EXW европейская часть, без НДС). Аналитическая компания «ПроЗерно» зафиксировала удешевление 3-го класса на 20 руб. до 13960 руб./т (EXW с НДС), 4-го класса — на 5 руб. до 13075 руб./т, при удорожании фуражной пшеницы на 75 руб. до 12335 руб./т.



Однако подобная динамика значительным образом не меняет ситуацию на рынке, отмечает Павенский. «Снижение слишком мало, для того чтобы экспортеры возобновили закупки», — уверен он. Если внутренние цены сохранятся в нынешнем диапазоне, то около 1,5-2 млн т пшеницы экспортного потенциала может быть не вывезено в этом сезоне и остаться в запасах. Ранее экспорт пшеницы в текущем сезоне аналитический центр «Русагротранса» оценивал в 34,8 млн т.



Тем не менее внутри страны предложение зерна постепенно увеличивается, хотя говорить о массовом сбросе рано, в свою очередь отмечает «СовЭкон». «Однако впереди старт весенних полевых работ и традиционный рост потребности в оборотных средствах, что может привести к более активным продажам», — прогнозируют аналитики центра. По данным «ПроЗерно», к 22 февраля цены на пшеницу в зависимости от класса были в 1,6-1,9 раза выше уровня 2018-го на эту дату. Росстат оценивает среднюю цену пшеницы, реализованной аграриями в январе, в 10518 руб./т, что в 1,6 раза больше января 2018-го.



По данным Росстата, запасы пшеницы к 1 февраля в России снизились на 31% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, в том числе в сельхозорганизациях — на 34% до 8,7 млн т, в перерабатывающих и заготовительных организациях — на 28% до 10,1 млн т. В том числе в Южном федеральном округе запасы сократились в 1,7 раза до 3,7 млн т, в Центре — на 31% до 4,4 млн т, в Поволжье — на 35% до 3,5 млн т.

