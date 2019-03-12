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Рынки
Пшеница в мире продолжает дешеветь
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
12 марта 2019
По данным «СовЭкона», российская экспортная цена за неделю снизилась на $10 за тонну
К 7 марта Россия экспортировала более 29 млн тонн пшеницы
Фото: Pixabay

Мировые цены на пшеницу на прошлой неделе продолжили стремительно падать на фоне активных продаж спекулятивных фондов, хороших видов на новый урожай и продолжения экспорта из России, говорится в отчете «СовЭкона». Майский контракт в Чикаго за неделю подешевел на 3,8% до $4,39/буш. ($161,3/т), в Париже котировки снизились почти на 1% до 183,75 евро/т ($206,5).

«С начала февраля котировки в Чикаго потеряли около 16%, в Париже — 11%. Нетто короткие позиции (ставки на падение рынка) спекулятивных фондов в Чикаго выросли до 74 тыс. контрактов с 60 тыс. контрактов неделей ранее. Это самый высокий показатель с января 2018 года», — отмечают аналитики «СовЭкона». По их оценке, в России экспортные цены на пшеницу (FOB глубоководные порты, 12,5% протеина) на минувшей неделе снизились на $10 до $225,5/т. 

Аналитический центр «Русагротранса» зафиксировал падение экспортных цен с поставкой в марте до трехмесячного минимума в $223/т. За неделю котировки подешевели на $8. В то же время Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) зафиксировал приостановку падения экспортных цен. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные ИКАР, стоимость пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина в Новороссийске осталась на уровне $226/т с поставкой в конце марта-начале апреля. «Продажи практически остановились по этим ценам, даже по $226», — сказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

Как сообщает «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС, к 7 марта с начала маркетингового сезона Россия экспортировала 34,8 млн т зерна, что приблизительно равно уровню прошлого сельхозгода. В том числе экспорт пшеницы составил 29,3 млн т — все еще на 5% больше уровня годом ранее. «Многие участники мирового рынка ожидали существенно более резкого замедления вывоза в 2019 году», — комментируют аналитики «СовЭкона». Центр оценивает вывоз зерна в марте в 2,5 млн т, в том числе 2,1 млн т пшеницы, против 2,7 млн т и 2,1 млн т соответственно в феврале. Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует отгрузки в этом месяце на уровне 2,4 млн т.

Как говорится в мартовском отчете Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, из-за сокращения запасов конкурентоспособность российской пшеницы на мировом рынке резко упала. Это позволит американской и европейской пшенице увеличить темпы экспорта в ближайшие месяцы. Тем не менее оценку российских отгрузок по итогам сезона Минсельхоз США оставил неизменной — на уровне 37 млн т. Такой же объем ранее озвучивал и Минсельхоз России. Аналитический центр «Русагротранса» ожидает экспорт пшеницы на уровне 33,6 млн т.

В 2019 году мировое производство пшеницы составит 757,4 млн т, что на 4% выше показателя 2018-го и лишь на 2 млн т ниже рекордного уровня 2017-го, прогнозирует ФАО ООН. Урожай пшеницы в России международная организация пока оценивает на уровне 79 млн т против 72,1 млн т в 2018-м. «СовЭкон» прогнозирует сбор пшеницы в этом году в 80 млн т, аналитический центр «Русагротранса» - на уровне 78,6 млн т, ИКАР — 78,5 млн т, Минсельхоз России — в 75-78 млн т. По данным Росстата, запасы пшеницы к 1 февраля в России снизились на 31% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, в том числе в сельхозорганизациях — на 34% до 8,7 млн т, в перерабатывающих и заготовительных организациях — на 28% до 10,1 млн т.

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