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Рынки
Минсельхоз ждет снижения стоимости зерна весной
Агроинвестор
1 марта 2019
Согласно данным аналитического центра «СовЭкон», к началу февраля рублевые цены на продовольственную пшеницу четвертого класса на внутреннем рынке установили абсолютный рекорд почти в 12,2 тыс. руб./т (европейская часть России, без НДС)
журнал «Агроинвестор»
март 2019
Валовой сбор зерна в этом году может составить 108-110 млн тонн, включая 67 млн тонн пшеницы
Фото: Е. Разумный


Предыдущий был зафиксирован летом 2016-го — 12,1 тыс. руб./т. Причиной роста стали активные закупки зерна экспортерами на фоне ограниченного предложения на внутреннем рынке в связи с тем, что сельхозпроизводители придерживают продажи. При этом запасы зерна активно сокращаются. К 1 января они были на 22% ниже прошлогоднего показателя к аналогичной дате, следует из данных Росстата. На конец сезона-2018/19 остатки могут составить 12,7 млн т, в том числе 7,7 млн т пшеницы, что является самым низким показателем за последние три сезона, прогнозирует «СовЭкон».

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