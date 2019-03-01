Минсельхоз ждет снижения стоимости зерна весной



Предыдущий был зафиксирован летом 2016-го — 12,1 тыс. руб./т. Причиной роста стали активные закупки зерна экспортерами на фоне ограниченного предложения на внутреннем рынке в связи с тем, что сельхозпроизводители придерживают продажи. При этом запасы зерна активно сокращаются. К 1 января они были на 22% ниже прошлогоднего показателя к аналогичной дате, следует из данных Росстата. На конец сезона-2018/19 остатки могут составить 12,7 млн т, в том числе 7,7 млн т пшеницы, что является самым низким показателем за последние три сезона, прогнозирует «СовЭкон».