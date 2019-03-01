Росстат пересмотрел урожай 2018 года

Росстат скорректировал данные по урожаю агрокультур в России в 2018 году. Объем валового сбора зерновых и зернобобовых повышен на 353 тыс. т до 113,2 млн т, преимущественно за счет кукурузы, производство которой увеличено на 256 тыс. т до 11,4 млн т. Урожай пшеницы скорректирован в сторону увеличения на 68 тыс. т до 72,1 млн т. Также на 108 тыс. т пересмотрен сбор риса, в результате чего он превысил отметку в 1 млн т. По ячменю результат 2018-го сохранен на уровне 17 млн т.



Масличных агрокультур, согласно подсчетам Росстата, в прошлом году было собрано 19,5 млн т, что является рекордным показателем и на 18% превышает объем 2017-го. В том числе урожай подсолнечника повышен на 155 тыс. т до 12,7 млн т, соевых бобов — на 100 тыс. т до более чем 4 млн т. Производство рапса оставлено практически без изменений, на уровне чуть менее 2 млн т.



Среди основных агрокультур наибольшие изменения претерпел урожай сахарной свеклы, который увеличен на 826 тыс. т до 42,1 млн т. Овощей открытого и закрытого грунта, согласно уточненным данным, было собрано 13,7 млн т, в том числе 1,6 млн т огурцов, 2,9 млн т томатов, 2,5 млн т капусты и 1,6 млн т репчатого лука. При этом оценка урожая картофеля во всех хозяйствах снижена на 31 тыс. т до 22,4 млн т.



Одновременно Росстат опубликовал скорректированные данные по посевным площадям, которые в прошлом году составили 79,6 млн га (предыдущая оценка — 79,3 млн га). В том числе площадь под зерновыми и зернобобовыми снижена на 161 тыс. га до 46,3 млн га при увеличении площадей под кормовыми агрокультурами на 446 тыс. га до 16,1 млн га.



В 2019-м, как ранее прогнозировал Минсельхоз, общая посевная площадь в России должна достигнуть 80,5 млн га, а урожай зерна — вырасти примерно на 5% до 118 млн т, заявлял в середине февраля министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Аналитический центр «СовЭкон» прогнозировал сбор в 126,1 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — в 121 млн т, аналитический центр «Русагротранса» - в 123,3 млн т.



Согласно плану Минсельхоза, яровой сев пшеницы предполагается нарастить на 177 тыс. га до 12,2 млн га, кукурузы на зерно — на 104 тыс. га до 2,6 млн га. Также на 107 тыс. га до более 3 млн га вырастут площади под соей, при одновременном сокращении посевов подсолнечником на 334 тыс. га до 7,8 млн га. Также не должны расти и посадки сахарной свеклы, ранее отмечал ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. По его оценке, они должны оставаться в пределах 1,05 млн га (в 2018-м — 1,13 млн га): при вероятном возобновлении роста продуктивности свеклосахарной отрасли до 5,6-5,7 т сахара с 1 га (уровень сезона-2016/17) расширение посевных площадей может вновь провалить маржу в свеклосахарной отрасли.

