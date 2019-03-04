Темпы экспорта зерна опустились ниже прошлого года

Темпы экспорта зерна из России к концу февраля опустились ниже показателя предыдущего сезона. Как следует из данных ФТС, к 28 февраля отгрузки за рубеж составляли 34,5 млн т, что примерно на 1% меньше аналогичного периода сезона-2017/18, когда за рубеж было вывезено 34,8 млн т. Из общего объема 28,8 млн т в текущем сельхозгоду пришлось на пшеницу, 3,5 млн т — на ячмень и 1,7 млн т — на кукурузу.



Сокращение объемов вывоза ниже прошлогоднего уровня подтверждают и оценки аналитического центра «Русагротранса». «По итогам июля-февраля, согласно нашим подсчетам, экспорт зерна мог составить 34,58 млн т против 35,34 млн т в прошлом сезоне», — сказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Тем не менее такие объемы экспорта зерна и пшеницы в сезоне 2018/19 остаются самыми высокими по отношению ко всем предыдущим сезонам, за исключением 2017/18-го, заметил эксперт. В оставшиеся месяцы сезона отставание будет увеличиваться, ожидает он. В этом месяце, согласно прогнозу центра, отгрузки составят около 2 млн т против 4,5 млн т в марте 2018-го.



Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна оценивает экспорт из России зерновых и зернобобовых агрокультур с 1 июля по 26 февраля на уровне 35,9 млн т, что 874 тыс. т или на 2% меньше объемов на аналогичную дату 2017/18 (36,8 млн т). Согласно мониторингу «АПК-Информ», на прошлой неделе отгрузки зерна из российских портов сократились почти на 60%. «По предварительным данным, в период с 22 по 28 февраля морскими и речными портами на экспорт было отгружено 397 тыс. т основных зерновых, что на 58% уступает показателю предыдущего аналогичного периода (949 тыс. т с учетом актуализации данных)», — говорится в сообщении агентства. По его данным, максимальное снижение объемов отгрузки по итогам недели наблюдалось по ячменю — до 8 тыс. т против 149 тыс. т неделей ранее. Пшеница было поставлено 371 тыс. т (-53%). Вывоз кукурузы сократился до 19 тыс. т против 22 тыс. т неделей ранее.



Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует экспорт по итогам всего текущего сельхозгода в 40,6 млн т, в том числе 33,6 млн т пшеницы. «Прогноз уточнен в основном за счет пшеницы, экспортные цены на которую в последнее время существенно снизились, и такая динамика сейчас продолжается», — сказал Павенский. Он уточнил, что сейчас цена спроса на российскую пшеницу уже находится на уровне $225 за тонну, в то время как еще на прошлой неделе она составляла $230/т. «В такой ситуации конкурентоспособность российской пшеницы на внешних рынках пока остается низкой по отношению и к европейской, и к американской, и даже к аргентинской пшенице», — отметил Павенский. Кроме того, в ситуации меняющейся конъюнктуры активность на рынке уменьшается, так как игроки пока не понимают, на каком уровне стабилизируется цена.



Экспортные цены снижаются не только на пшеницу, но и на другие зерновые агрокультуры. «Так, цены спроса на ячмень находятся на уровне $215 за тонну, притом что в конце прошлого года уровень составлял $240 за тонну, а цены внутри страны сейчас довольно высокие. Что касается кукурузы, то российское зерно здесь никогда и не обладало высокой конкурентоспособностью, но и на кукурузу цены также падают», — сказал Павенский.



Минсельхоз прогнозирует отгрузки зерна в текущем сезоне в объеме 42 млн т, в том числе 37 млн т пшеницы. На таком же уровне экспорт российской пшеницы прогнозирует и Минсельхоз США. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает вывоз по итогам сезона на уровне 45,6 млн т (с учетом зернобобовых агрокультур и отгрузок в страны ЕАЭС), в том числе 36,8 млн т пшеницы.

