Эксперты сохраняют прогнозы высокого урожая зерна в 2019 году

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз урожая зерна в России в со 123,3 млн т до 124 млн т, таким образом, объем производства может стать вторым после рекорда 2017 года. Как сообщил «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский, пересмотр коснулся в первую очередь пшеницы, сбор которой, как ожидается, вырастет почти на 10% по сравнению с 2018-м, до 79 млн т.



«Мы видим лучше ситуацию, в первую очередь, в Поволжье и Центре, где складывается хорошая ситуация с влагозапасами. На Юге на текущий момент сохраняются проблемы в Северо-Кавказском федеральном округе, поэтому на урожайность зерна здесь мы пока смотрим умеренно. По Сибири прогнозируется чуть больше за счет роста площадей, при этом урожайность пока мы закладываем среднюю по тренду — ниже высокого показателя 2018-го», — сказал Павенский.



По его словам, согласно обновленным данным, посевные площади озимых оказались выше и составили 17,8 млн т. Зимовка в целом прошла благополучно, в плохом состоянии находится примерно 5% посевов (в 2018-м — 4%).



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сохраняет прогноз на уровне 121,5 млн т, в том числе 78,5 млн т пшеницы, сообщил «Агроинвестору» гендиректор Дмитрий Рылько. «Это тот прогноз, который у нас был еще с конца февраля. С озимыми все относительно хорошо на Юге: Краснодарский край, большая часть Ставропольского края, Ростовская и Волгоградская области, все очень неплохо. Но что с растениями под метровым слоем снега на севере, пока никто не знает, поэтому говорить о других регионах можно будет через 10-14 дней», — уточнил Рылько.



Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает урожай зерновых на уровне более 128 млн т. «Данные Росгидромета будут учтены в мартовском прогнозе, который будет выпущен позднее», — сказал «Агроинвестору» гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко.



Аналитический центр «СовЭкон» еще в начале февраля повысил прогноз сбора зерна со 121,4 млн т до 126,1 млн т, пшеницы — с 77,3 млн т до 80 млн т на фоне сохранения благоприятных погодных условий на протяжении всей зимы. И этот прогноз сейчас сохраняется, отметил директор «СовЭкона» Андрей Сизов. По его словам, в прогнозе уже была оценена неплохая ситуация с озимыми, выходившими из зимы на Юге, а также ситуация с влагозапасами в Центре и Поволжье.



Как сообщает Минсельхоз Ставропольского края, 5-6 марта возобновилась вегетация озимых зерновых агрокультур. В хорошем состоянии взошло около 25%, в удовлетворительном — 51,3%, в плохом — 23,8%. «Раннее возобновление ростовых процессов вызвано повышенным температурным режимом. Состояние растений, вышедших из перезимовки, с большим процентом хорошее и удовлетворительное», — отметил замминистра сельского хозяйства Ставрополья Андрей Олейников.



По данным Гидрометцентра, во второй декаде марта в большинстве районов европейской части России среднесуточная температура воздуха была в основном на 3-5°С выше нормы. К концу декады в большинстве районов Псковской, Белгородской, в западных районах Тверской, Смоленской, Брянской и южных районах Воронежской областей снег практически растаял, началось оттаивание и прогревание почвы. В западных районах высота снежного покрова составляла от 5 см до 30 см, в восточных она была на уровне 35-55 см и более. В Краснодарском крае, Крыму и ряде районов Северного Кавказа озимые зерновые культуры вегетировали. «На полях поздних сроков сева озимые взошли, на части полей у них началось листообразование и кущение. Состояние посевов озимых культур улучшилось», — констатировал Гидрометцентр.



Минсельхоз прогнозирует урожай зерна в этом году на уроне 118 млн т, в том числе 75-78 млн т пшеницы. В 2017-м производство зерна в стране составил рекордные 135,5 млн т. В 2018-м валовой сбор снизился до 113,2 млн т, из которых 52,9 млн т пришлось на озимую пшеницу, 19,2 млн т - яровую пшеницу, 17 млн т - озимый и яровой ячмень, 11,4 млн т — кукурузу на зерно.

