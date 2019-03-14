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Технологии
Правительство разберется с ценами на удобрения
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
14 марта 2019
По данным Минсельхоза, отдельные позиции подорожали на 14%
За год азотные удобрения выросли в цене на 16%, фосфорные — на 29%
Фото: Rauch Landmaschinenfabrik GmbH

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил о подорожании минеральных удобрений в начале текущего года, несмотря на то, что в 2018-м было подписано соглашение с их производителями о стабилизации цен. «Однако 2019 год вновь начался с турбулентности цен на рынке удобрений, по отдельным позициям они выросли до 14%», — сообщил министр на совещании в правительстве (цитата по стенограмме совещания).

Он попросил дать поручение Федеральной антимонопольной службе «обратить внимание на вопрос сдерживания цен». «Потребляемый внутри страны объем минеральных удобрений составляет не более 20% от его производства. Таким образом, объемы производства минеральных удобрений в стране позволяют поддерживать цены на них на приемлемом для отечественных аграриев уровне», -уверен Патрушев.

Однако глава Минпромторга Денис Мантуров опроверг данные о значительном росте цен. «Я приведу цифры. Январь к декабрю 2018 года: аммиачная селитра — рост 3%, карбамид — ноль, аммофос — минус 3%, хлористый калий — 13% (притом что по прошлому году хлористый калий, например, в августе снижался на 24%)», — озвучил он данные. Мантуров также сообщил, что есть подтверждение ФАС, что все цены на основные категории удобрений ниже экспортных на 6-26%. «Ровно так, как прописано в соглашении [c Ассоциацией производителей удобрений в 2018 году]», — подчеркнул он, добавив, что, по его информации, никаких нареканий от потребителей не поступало.

В ответ премьер-министр Дмитрий Медведев поручил, «когда будет разгар весенних полевых работ», организовать совещание с производителями удобрений для обсуждения ситуации. «Раз образовалась разница в показаниях, <...> ведите их ко мне, и мы это все проверим», — сказал он. В целом, по данным главы правительства, обеспеченность аграриев семенами и минеральными удобрениями не ниже, чем в прошлом году. Ситуацию с горюче-смазочными материалами (ГСМ) он также охарактеризовал как стабильную.

По данным Росстата, в январе средняя цена производителей азотных удобрений на внутреннем рынке увеличилась на 0,9% до 11,03 тыс. руб./т. В то же время по отношению к январю 2018-го рост составил почти 16%. Фосфорные удобрения подорожали в годовом выражении на 29%, калийные — на 30%. Азофоска выросла в цене на 21% к уровню января 2018-го, карбамид — на 44%. В конце лета производители уже признавали наметившуюся тенденцию повышения цен на удобрения из-за изменения макроэкономической ситуации. Тогда была достигнута договоренность о фиксации цен до середины ноября.

Потребность в минеральных удобрениях в этом году Минсельхоз оценивает в 3,1 млн т. Сейчас с учетом остатков прошлого года в наличии у аграриев 1,1 млн т, что на 90 тыс. т больше уровня на аналогичную дату 2018-го. Обеспеченность семенами яровых зерновых и зернобобовых агрокультур, согласно данным ведомства, составляет 98,9% или 5,6 млн т. Потребность в ГСМ на весенние полевые работы прогнозируется на уровне 1,9 млн т дизельного топлива и 300 тыс. т бензина. На текущую дату, по словам Патрушева, фактические запасы ГСМ у аграриев составляют 470 тыс. т дизельного топлива и 64 тыс. т бензина.

В целом подготовка к посевной кампании идет в штатном режиме, отчитался Патрушев. «В 2019 году вследствие благоприятных погодных условий весенние полевые работы начались 24 февраля, что примерно на неделю раньше средних многолетних сроков», — рассказал он. Уже засеяно более 234 тыс. га яровых агрокультур и произведена подкормка 2,3 млн га озимых. Озимый клин составил 17,7 млн га, 91,5% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, подтвердил министр приводимые ранее данные.

Агроведомство прогнозирует, что общая посевная площадь в этом году вырастет на 1,2 млн га до 80,5 млн га. «Рост будет обеспечен за счет увеличения площадей под зерновые и зернобобовые, под кормовые культуры, а также под овощи и картофель», — пообещал Патрушев. Площадь под масличными ожидается на уровне прошлого года — 13,9 млн га.

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