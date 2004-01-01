Объем внесения удобрений вырастет в два раза к 2025 году

Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту по развитию производства минеральных удобрений в стране до 2025 года. Как говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, реализация плана позволит к 2025 году нарастить объем производства минеральных удобрений на 7,3 млн т к уровню 2016-го, увеличить долю экспорта на 4%, а также повысить потребление минеральных удобрений аграриями.



Сейчас основная часть производимых в России минеральных удобрений — 71% — поставляется на экспорт и лишь 29% используется на внутреннем рынке, в том числе как сырье для производства сложных удобрений. Одной из задач, указанных в плане, является развитие внутреннего спроса. К июню этого года Минсельхозу и Минпромторгу поручено разработать прогнозный план внесения удобрений по каждому региону в среднесрочной перспективе (до 2025 года).







Объемы внесения минеральных удобрений, по данным Росстата, за 2008−2016 годы выросли на 17% до 2,3 млн т (здесь и далее в пересчете на 100% д. в.). По данным Российской ассоциации производителей удобрений, отгрузка минеральных удобрений отечественным аграриям в 2016 году составила 2,95 млн т. При этом если в ключевых сельскохозяйственных регионах объемы внесения удобрений сопоставимы с мировыми уровнями, то средний по стране показатель остается низким. Так, если в США он составляет 140 кг на 1 га, в Евросоюзе — 130 кг/га, в Латинской Америке — 90 кг/га, то в России — 48,8 кг/га.



Дальнейший рост внутреннего спроса потребует интенсификации сельского хозяйства в Северо-Западном, Дальневосточном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах, следует из дорожной карты. В результате по оптимистичному сценарию объемы внесения минеральных удобрений в почву вырастут в два раза к 2025 году. Впрочем, развитие российского рынка удобрений будет сдерживаться низким уровнем платежеспособного спроса аграриев и «отсутствием культуры использования минеральных удобрений», признают авторы дорожной карты. Для поддержания спроса производители удобрений отгружают продукцию на российский рынок со скидкой 2−12% по отношению к экспортным ценам.



Динамика внесения удобрений будет зависеть от экономики и маржинальности агропроизводства, комментирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Рост урожайности в последние годы во многом обязан увеличению использования минеральных удобрений. Однако, например, в этом сезоне отдачи от этих вложений не было: цены рухнули, в результате чего инвестиции в рост урожайности не окупаются», — сказал он «Агроинвестору». При этом он заметил, что объемы внесения удобрений сопоставимы с показателями Европы и США лишь на юге страны. Как следует из дорожной карты, в Южном федеральном округе в 2016 году аграрии в среднем вносили 76,6 кг удобрений на каждый гектар. «Там вносят больше в силу сложившихся традиций и используемых технологий. В южных регионах вынос питательных веществ больше, поэтому потребность в восполнении их запасов выше. И в южных регионах это окупается», — отметил Злочевский. Однако в остальных регионах, в том числе в Центральной России, использование удобрений значительно ниже мировых показателей, констатирует он. «При этом важно не забывать, что увеличения внесения должно быть обоснованным: нужно восполнять тот запас веществ, который выносится из почвы, но вовсе необязательно вносить столько же, сколько и на других территориях», — напомнил эксперт.



Однако даже в случае роста объемов внесения удобрений в два раза внутреннее потребление не сможет стать главным фактором развития отрасли, говорится в дорожной карте. «Даже в условиях двукратного роста к 2025 году (на 7% в год) объемов внесения в почву минеральных удобрений российскими сельскохозяйственными производителями потребность российского рынка не превысит 4−5 млн т и обеспечит не более 40% загрузки существующих мощностей», — говорится в документе.



Объем выпуска минеральных удобрений с 2010 по 2016 год вырос на 18% с 31,2 млн т до 36,8 млн т. Увеличение произошло за счет повышения загрузки действующих мощностей: по аммиаку — с 88% до 94%, по калийным удобрениям — с 83% до 91% и ввода дополнительных мощностей в размере 4,3 млн т в год. Компаниями-производителями минеральных удобрений заявлено более 30 инвестиционных проектов по созданию новых и расширению существующих производств до 2030 года общим объемом до 27 млн т.

