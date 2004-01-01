«Фосагро» за прошлый год увеличила поставки удобрений на 30%, об этом гендиректор компании Андрей Гурьев сообщил в интервью агентству Reuters. Топ-менеджер считает российский рынок привлекательным из-за роста урожаев, что сделало страну крупнейшим в мире экспортером пшеницы. И даже при нынешних низких ценах на агрокультуру рынок выглядит весьма привлекательным, говорит он.

По словам Гурьева, «Фосагро» в 2017 году планирует завершить цикл крупных инвестиций, что позволит к 2020 году увеличить суммарный выпуск всех удобрений до 8,5 млн т с чуть менее 6 млн т несколько лет назад. Таким образом, после 2017-го компания будет увеличивать производство на 5−10% в год. На руку производителю удобрений сыграла девальвация рубля, позволившая снизить издержки и нарастить экспортные доходы, отметил Гурьев. В ближайшей перспективе «Фосагро» намерена развивать собственную торговую сеть в Европе и Латинской Америке, увеличивая прямые продажи клиентам с нынешних 70%.

Ранее об увеличении продаж на российском рынке заявлял и другой производитель удобрений, группа «Акрон». Согласно сообщению компании, в январе-сентябре 2016-го отгрузка минеральных удобрений с российских производственных площадок составила более 700 тыс. т, что на 25% выше аналогичного периода прошлого года. «В 2016 году отмечается рост спроса на минеральные удобрения со стороны российского агропромышленного комплекса, в том числе на современные виды продукции», — говорил председатель совета директоров «Акрона» Александр Попов. В 2017 году «Акрон» намерен увеличить выпуск товарной продукции на 12% до 7,3 млн т, в том числе NPK (азот, фосфор и калий) — на 0,2 млн т, аммиачной селитры — на 0,1 млн т, карбамидо-аммиачной смеси (КАС) — на 0,2 млн т, карбамида — на 0,2 млн т, аммиака — на 0,1 млн т, апатитового концентрата — на 0,1 млн т.

«Сегодня мощности российских производителей позволяют обеспечивать аграриев практически в любом заявленном объеме. У нас действующих мощностей сейчас — на 23 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ — д. в.)», — сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений Игорь Калужский. По его словам, в прошлом году аграрии приобрели 2,815 млн т удобрений в д. в, что на 300 тыс. т д. в. больше, чем в 2015-м. Заявка сельхозпроизводителей на 2017 год — примерно в таком же объеме. Среди основных факторов, влияющих на рост российского рынка минеральных удобрений, Калужский называет господдержку аграриев, а также укрепление их платежеспособности. «Кроме того, аграрии начинают видеть перспективу, понимать, что одно из ключевых условий эффективности земледелия — это внесение минеральных удобрений. Сельхозпроизводители видят эффект, который дают удобрения, повышая урожайность, поэтому мы ожидаем продолжения повышающего тренда в применении минеральных удобрений. Производители крайне заинтересованы в расширении внутреннего рынка», — отметил Калужский. Он добавил, что немаловажным является и фактор цены. «Сейчас удобрения приобретаются по ценам ниже уровня прошлого года. Эта тенденция продолжается с августа и тоже является одним из стимулирующих факторов», — сказал он. По данным Минсельхоза, средняя цена на аммиачную селитру 30 января была на 9% ниже аналогичной даты 2016 года (с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат), карбамид стоил на 9% меньше, азофоска — на 8%, аммофос — на 7%.

С 1 по 30 января 2017 года закупки удобрений российскими аграриями оказались на 40% больше прошлогодних — 284,9 тыс. т, сообщает министерство. Накопленные ресурсы минеральных удобрений с учетом остатков 2016 года к концу декабря составляли 560,7 тыс. т д. в., что на 209,4 тыс. т д. в. больше, чем на соответствующую дату в 2015-м. Для проведения в 2017 году сезонных полевых работ аграриям необходимо приобрести 2,8 млн т д. в., в том числе для проведения весенних полевых работ — 1,85 млн т д. в.

«Фосагро» является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений. Андрей Гурьев — основной владелец «Фосагро» (50,3% акций). Согласно отчету компании, за девять месяцев 2016 года производство удобрений увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 5,44 млн т. Продажи выросли на 7,7%, до 5,48 млн т. В частности, выпуск фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов вырос на 8,7% (до 4,3 млн т), азотных удобрений — на 5,4% (до 1,1 млн т). Выручка «Фосагро» по МСФО в 2015 году составила 189,7 млрд руб. (рост по сравнению с 2014-м на 54%), показатель EBITDA увеличился на 119% до 82,5 млрд руб, чистая прибыль группы в прошлом году равнялась 36,4 млрд руб. против чистого убытка в 13,3 млрд руб., зафиксированного в 2014 году из-за ослабления курса рубля, что привело к переоценке обязательств, выраженных в долларах США и евро.