На территории Шебекинского района Белгородской области к сентябрю 2017 года планируется простроить завод по производству органо-минеральных удобрений и две площадки по ферментации куриного помета. Предприятие будет перерабатывать до 150 тыс. т помета и производить до 70 тыс. т удобрений в год, что полностью обеспечит потребности в удобрениях на площади 365 тыс. га. Сегодня проект был одобрен губернатором региона Евгением Савченко, сообщила пресс-служба Института органического сельского хозяйства. Уже составлена дорожная карта, подписаны первые соглашения по реализации проекта, выделены участки земли для строительства завода, началось проектирование.

По словам гендиректора Института органического сельского хозяйства Ивана Гараева, технология демонстрирует новый подход корневого питания растений с эффективным восстановлением почвенного плодородия. Бюджет проекта — 275 млн руб. Здесь будет создано не менее 39 новых рабочих мест, а ежегодные налоговые отчисления составят порядка 17 млн руб.

Доля Белгородской области в российском птицеводстве составляет 13,8%. Ежегодно этот сектор производит 1,2 млн т органики, не технологичной, но обладающей высокопродуктивной ценностью. В России сельхозпредприятиями ежегодно вырабатывается свыше 200 млн т органических отходов животноводства и птицеводства, которые занимают около 2 млн га пашни. Технология, разработанная Институтом органического сельского хозяйства, позволяет получить коммерческий продукт (удобрения) из отходов 3-го класса опасности, эффективно замещающим потребности в минеральных удобрениях, соблюсти закон «Об охране окружающей среды».

По подсчетам создателей проекта, на каждую тонну сырых отходов влажностью 50%, выход готовых органо-минеральных удобрений составит около 500 кг. Средняя гектарная норма внесения составляет 200 кг/га (у непереработанного помета — от 10 тыс. кг/га). Затраты на внесение — 3,6 тыс. руб./га по рыночной отпускной цене, что дешевле затрат на приобретение минеральных удобрений. «Для получения аналогичного урожая при использовании минеральных удобрений, необходимо будет внести от 4,5 до 9 тыс. руб./га. Экономия может составить до 7,8 тыс. руб./га. Дополнительную экономию дает гранулированная шарообразная форма, благодаря которой удобрения вносятся любой зерно-туковой сеялкой, без затрат на покупку дополнительной сельхозтехники, — комментирует гендиректор «АгроБиоБел» Борис Филатов. — При этом сельхозпредприятие получает прибавку валовой продукции в зависимости от агрокультур на 15−80% за счет роста урожайности, положительную динамику накопления органического вещества, снижение патогенного фона, улучшение стрессоустойчивости растений».

Всего до 2020 года планируется запустить пять заводов по переработке отходов только в Белгородской области. Один из них, при успешно проведенных испытаниях, будет крупнейшим в Европе по переработке свиных стоков, утилизирующий 3 млн кубов стоков в год с 57 свинокомплексов области.