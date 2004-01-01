Аграрии на 10,7% увеличили закупки минеральных удобрений

По оперативной информации органов управления АПК регионов России, с 1 января по 5 марта 2018 года сельхозпроизводители приобрели 597,8 тыс. т минеральных удобрений в действующем веществе. Это на 57,9 тыс. т или на 10,7% больше, чем на соответствующую дату 2017 года.



Больше всего минудобрений закупили аграрии Южного федерального округа — всего 239,8 тыс. т, что на 60,3 тыс. т выше уровня 2017 года. Регионы ЦФО приобрели 211,3 тыс. т, что на 49,8 тыс. т превышает показатели прошлого года.



По словам гендиректора «ФосАгро-Регион» Андрея Вовка, чем раньше в регион приходит весна, тем раньше там начинают закупки под посевную. Как правило, первыми приступают к подготовке регионы Юга страны, затем Черноземья, Поволжья и, наконец, Урала. «Разница между началом закупок удобрений в этих регионах составляет один-два месяца», — отмечает он. Однако, само по себе время закупки — не решающий фактор, подчеркивает Вовк. Главное — вовремя доставить необходимый объем на поля. «Так или иначе, многие сельхозпроизводители сталкиваются с проблемой хранения минеральных удобрений, затягивая с закупками до последних недель или даже дней. В результате в определенных регионах в период пикового спроса может возникнуть дефицит удобрений просто из-за того, что на местах не оказалось необходимого запаса продукции, — поясняет он. — А доставка по железной дороге займет слишком много времени». Аналогичным образом ситуация складывается осенью, с поправкой на ассортимент: под весенний сев по большей части закупают азотные удобрения, осенью — фосфорсодержащие, сложные и жидкие комплексные удобрения.



В пик закупок удобрения, как правило, стоят дороже всего. Однако в этом году даже перед посевной цены пока ниже, чем годом ранее. Так, по данным Минсельхоза, по состоянию на 5 марта 2018 года средняя цена наиболее потребляемых форм минеральных удобрений с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат в сравнении с аналогичной датой 2017-го была на 1−4% ниже, чем на ту же дату в 2017-м. В частности аммиачная селитра стоила 13,6 тыс. руб./т (-1%), карбамид — 17,9 тыс. руб./т (-2%), хлористый калий — 14,6 тыс. руб./т (-4%), азофоска — 19,8 тыс. руб./т (-3%), аммофос — 27,5 тыс. руб./т (-3%).



По оценке исследовательской компании «Текарт», российское производство минеральных удобрений (азотные, фосфорные, калийные) увеличилось с 17,8 млн т в 2012 году до 22,1 млн т в 2017-м (в пересчете на 100% действующего вещества). Среднегодовой темп роста за этот период составил 4,4%. Лидирующие позиции в структуре выпуска принадлежат азотным удобрениям. Их производство по итогам 2017 года составило 10 млн т — более 45% от всего объема, а самое заметное увеличение произошло в изготовлении фосфоросодержащих удобрений: в 2017 году данный сегмент прибавил 9,8%, достигнув 8,5 млн т.

