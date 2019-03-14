До 6% озимых в стране остаются в плохом состоянии

Из-за аномальной зимы в Чечне погибло около 100 тыс. га посевов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Из-за сложившейся ситуации в 13 районах объявлен режим чрезвычайной ситуации, для определения ущерба Минсельхозом региона созданы рабочие группы.



«В связи с обстановкой, сложившейся в агропромышленном комплексе Чеченской республики в период с сентября 2018 года по март 2019 года из-за длительного отсутствия атмосферных осадков и превышения среднемесячных температурных режимов, приведших к гибели посевов озимых сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года, ввести режим «Чрезвычайная ситуация» для органов управления системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в тексте распоряжения, опубликованном 11 марта.



А на Северо-Западе страны теплая и многоснежная зима грозит выпреванием растений. Как сообщило Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в прошлом году из-за этого явления в Архангельской области вводился режим ЧС. «В текущем году данное опасное агрометеорологическое явление повторилось. У наших соседей в Вологодской области оно отмечено в большинстве районов, а в республике Коми — в ряде южных районов», — сообщили метеорологи. В Архангельской области выпревание зафиксировано в четырех районах, неблагоприятные условия складываются еще в пяти. «Ожидается, что в плохом состоянии весной 2019 года будет 10-20% площадей озимой ржи», — прогнозируется в сообщении.



В то же время в целом по стране в плохом состоянии находится 4-6% посевов озимых, рассказала Reuters ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Анна Страшная. По ее словам, ситуация по сравнению с январскими данными существенно не изменилась. В Приволжье и на Урале в плохом состоянии 7-9% площадей, занятых озимыми, на Юге, в основном экспортном регионе, - 3-5%. Гидрометцентр должен уточнять данные в конце марта. «Поскольку второе отращивание не показало существенного увеличения площадей в плохом состоянии, мы вряд ли будем уточнять наш прогноз в ближайшее время», — отметила Страшная.



В Ставропольском крае состояние озимых в целом улучшилось, следует из материалов Минсельхоза региона. К 5 марта из посеянных 1,99 млн га озимых агрокультур взошло 1,95 млн га или 98% (в середине февраля — 92%). Доля посевов в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличилась до 76% против 73% месяцем ранее. Озимым рапсом в регионе занято 81 тыс. га, на 85% (69 тыс. га) посевы взошли. При этом доля посевов в хорошем состоянии сократилась с 15% до 14%, в удовлетворительном — с 42% до 26%. Погибшим озимый рапс в Ставрополье признан на 26,4 тыс. га.



В Белгородской области почти 95% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, сообщал на прошлой неделе замгубернатора — начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области Станислав Алейник. По его словам, из 393 тыс. га, занятых озимыми агрокультурами во всех хозяйствах, в плохом состоянии не более 5%, что в пределах среднемноголетних значений. «Запасы влаги в снеге достаточны. Процесс спокойного таяния снега обнадеживает на хороший результат», — рассказал он.



По данным Минсельхоза, под урожай 2019 года было посеяно 17,7 млн га озимых агрокультур, в том числе 17,6 млн га на зерно — на 392 тыс. га больше, чем годом ранее. Яровой сев, согласно прогнозу аграрного ведомства, увеличится до 80,5 млн га. Около 36% посевов приходится на Южный федеральный округ, 26% — на Приволжский, 23% — на Центральный, 12% — на Северо-Кавказский.

