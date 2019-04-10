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Технологии
Минсельхоз готовит систему госконтроля за зерном
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
10 апреля 2019
Срок вступления нововведений в силу — март 2020 года
К 2024 году экспорт зерновых должен вырасти в 1,5 раза до $11,4 млрд
Фото: Д. Абрамов

Минсельхоз разрабатывает систему госконтроля и надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки, которая будет нацелена на улучшение качественных характеристик зерна на внутреннем рынке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Она напомнила, что ранее Генпрокуратура внесла представление, после чего «была инициирована разработка плана мероприятий по обновлению существующей зерновой стратегии». «Так, министерством проводится работа по выстраиванию системы прослеживаемости зерна, в том числе с целью контроля его качества», — сообщил представитель ведомства.

Существующий правовой пробел не позволяет в полной мере обеспечивать эффективный контроль качества зерна, пояснила РИА «Новости» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. По ее словам, Россельхознадзор направил свои предложения в Минсельхоз. «Минсельхоз согласился, что надо вносить изменения и утвердил план по разработке нормативных правовых актов по итогам представления», — добавила представитель Россельхознадзора.

В начале марта Генпрокуратура сообщила о выявлении нарушений в деятельности Минсельхоза в вопросе обеспечения качества и безопасности зерна и муки. В частности, она констатировала, что в России не разработана долгосрочная стратегия развития зернового комплекса, не приняты меры по стимулированию аграриев к производству высококачественного зерна 1-3 классов и его глубокой переработке, а хранители интервенционного зерна не обеспечивают в должной мере его сохранность. В докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России за 2018 год, который поступил в Совет Федерации, также говорилось, что Россельхознадзор и Роспотребнадзор не обеспечивают должный контроль качества и безопасности зерна, что несет угрозу здоровью и жизни граждан.

4 апреля Минсельхоз уведомил на сайте regulation. gov.ru о начале разработки изменений в закон N4873-1 от 14 мая 1993 года «О зерне». Целью поправок аграрное ведомство указало «закрепление на законодательном уровне государственного контроля и надзора в сфере оборота зерна и продуктов его переработки». Одновременно ведомство сообщило о начале разработки соответствующего положения, без которого госконтроль «не может быть реализован». Публичное обсуждение продлится до 24 апреля, планируемый срок вступления изменений в силу — март 2020 года.

Зерно является основным видом сельхозпродукции, поставляемой за рубеж. В соответствии с проектом «Экспорт продукции АПК», в ближайшие шесть лет урожай зерна должен вырасти на 21% со 113,2 млн т в 2018-м до 137,5 млн т в 2024-м. В результате увеличения валовых сборов экспорт зерновых, как ожидается, к 2024 году вырастет в 1,5 раза до $11,4 млрд. При этом Минсельхоз неоднократно заверял, что каких-либо ограничений на экспорт вводить не планирует. Тем не менее в феврале Минсельхоз объявил о создании нового союза экспортеров зерна, который будет представлять интересы основных участников рынка. Как заявлял глава аграрного ведомства Дмитрий Патрушев, союз будет создан к апрелю.

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