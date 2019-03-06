Генпрокуратура нашла нарушения в работе Минсельхоза

Генпрокуратура выявила нарушения законодательства в деятельности Минсельхоза по обеспечению качества и безопасности зерна и муки. «Установлено, что в Российской Федерации отсутствует необходимое нормативно-правовое регулирование в области производства, переработки и реализации зерновых культур, использования семенного материала. Это является основной причиной неэффективности системы государственного контроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки», — говорится в сообщении ведомства.



Так, по данным Генпрокуратуры, прежним руководством Минсельхоза не была разработана долгосрочная стратегия развития зернового комплекса, не внесены изменения в законы «О зерне», «О семеноводстве» и «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» в части формирования системы контроля качества и безопасности зерна, а также не приняты меры по стимулированию аграриев к производству высококачественного зерна 1-3 классов и его глубокой переработке. «Это исключает влияние государства на качество и стоимость произведенного зерна и может негативно отразиться на обеспечении продовольственной безопасности страны», — говорится в сообщении.



Кроме того, отобранные Минсельхозом хранители интервенционного зерна не обеспечивают его количественную и качественную сохранность. «Хранение зерна осуществляется в элеваторах с неудовлетворительным состоянием, что не обеспечивает его безопасность и потребительские свойства», — отмечает Генпрокуратура. В правилах отбора хранителей отсутствуют конкретные требования к состоянию производственных мощностей, наличию лицензии на эксплуатацию объектов.



Представление о выявленных нарушениях было внесено в Минсельхоз. По результатам его рассмотрения уже готовятся изменения в закон «О зерне» в части формирования системы действенного контроля и надзора за качеством и безопасностью зерна, а также подготовлены предложения по изменению госпрограммы развития сельского хозяйства «в части механизма, побуждающего сельхозтоваропроизводителей выращивать высококачественное зерно».



Поручение Генпрокуратуре проверить деятельность федеральных органов по контролю в сфере обеспечения качества и безопасности зерна в июле 2018-го дал президент Владимир Путин. Срок исполнения поручения — до 1 января 2019 года. К этому же времени глава государства поручал внести изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, предусматривающие «увеличение валового сбора отечественной сильной и ценной по качеству пшеницы не ниже 32 млн т». Как поясняла тогда «Агроинвестору» директор Центра оценки качества зерна Юлия Королева, сильной и ценной называют пшеницу 1-3-го классов, производство которой в последние годы упало из-за невысокой заинтересованности аграриев вкладывать дополнительные средства в получение качества.



Позднее появилось несколько сообщений о выявленных нарушениях при хранении зерна интервенционного фонда. В начале февраля Россельхознадзор заявил о факте порчи интервенционного зерна в Красноярском крае. По информации службы, шесть партий продовольственной пшеницы и одна партия ячменя общим объемом более 12 тыс. т, хранившиеся на «Балахтинском хлебе», оказались загрязнены амбарным долгоносиком и имели затхлый запах. В конце февраля «Объединенная зерновая компания» (ОЗК, госагент по работе с интервенционным зерном) сообщила о выявлении недостачи 8 тыс. т зерна из госфонда на «Цильнинском элеваторе» в Ульяновской области. А в ноябре 2018-го ОЗК объявила о «беспрецедентном хищении зерна» интервенционного фонда на «Орловской хлебной базе № 36» в Орловской области. Тогда совместно с представителями Генпрокуратуры, МВД и Россельхозбанка была выявлена кража 19 тыс. т зерна стоимостью 202 млн руб. После этого ОЗК сообщала, что совместно с правоохранителями усилит контрольные мероприятия для обеспечения продовольственной безопасности государства.



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