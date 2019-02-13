В крупных агрохолдингах проведены выемки документов

Сотрудники ФСБ и ФНС приступили к масштабной проверке российских агрохолдингов на предмет уклонения от уплаты налогов и незаконного возмещения НДС. О выемке документов в крупных российских сельхозорганизациях сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, мероприятия проводятся в 13 регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии.



Проведение проверки подтвердила группа «Русагро». Как сообщил ТАСС гендиректор холдинга Максим Басов, сотрудники ФНС при участии ФСБ пришли на одно из предприятий компании. При этом он отметил, что компания «ничего странного в этом не видит» и предоставляет все необходимые документы проверяющим органам.



Также информацию о проверках признала группа «Черкизово». «Группа «Черкизово» подтверждает, что в некоторых региональных офисах компании находятся представители правоохранительных органов», — сообщил «Агроинвестору» представитель компании. Однако, по информации «Черкизово», проверка является плановой и проводится не в отношении самой компании. «Проверяют не группу «Черкизово», а регулярных поставщиков товаров, услуг, с которыми мы взаимодействуем. В данный момент компания тесно сотрудничает с контролирующими органами и предоставляет все необходимые документы», — отметил представитель «Черкизово».



Газета «Коммерсантъ» также сообщила, что обыски проходят также на предприятиях «Здоровой Фермы» в Челябинской области. Однако в группе, которая в конце прошлого года перешла под контроль банка «Траст», эту информацию опровергли. «На всех предприятиях ГК «Здоровая Ферма» не проводится никаких проверок и выемок документов со стороны контролирующих органов. Все предприятия компании работают в штатном режиме», — сообщил RNS представитель челябинского производителя.



Позднее ФНС сообщила о выявлении пяти наиболее крупных «площадок недобросовестных поставщиков», деятельность которых «направлена на создание условий для легализации НДС, заявляемого в составе налоговых вычетов переработчиками зернового рынка». «По результатам данных мероприятий будет дана оценка степени вовлеченности крупнейших мукомольных, животноводческих, комбикормовых и прочих заводов-переработчиков в незаконную схему минимизации налоговых обязательств и получению тем самым ими необоснованного конкурентного преимущества над остальными участниками рынка, которые ведут прозрачную закупочную деятельность, без наличия налоговых рисков», — сообщила ФНС.



По словам источников «Интерфакса», проверки связаны с несоблюдением участниками рынка договоренностей, достигнутых при подписании Хартии в сфере оборота сельхозпродукции. Документ при содействии ФНС был подписан экспортерами и производителями зерна в мае 2017 года и нацелен на ликвидацию «серых» схем возмещения НДС при торговле зерном. Ежегодные потери от таких схем при экспортных операциях с зерном и подсолнечным маслом ФНС оценивала в 65 млрд руб., а по внутренним контрактам— в 100 млрд руб. Однако после подписания хартии значительная часть участников зернового рынка стала придерживаться новых правил работы и рынок фактически полностью перестроился, заявляла в феврале 2018 года начальник отдела анализа налоговых рисков и планирования налоговых проверок контрольного управления ФНС Варвара Бурлевич.

