К хартии в сфере оборота сельхозпродукции, декларирующей отказ от «серых» схем по возмещению НДС при экспортных операциях с зерном, на сегодняшний день присоединились 510 организаций. Об этом сообщил «Агроинвестору» президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) Сергей Балан. «Вступление в силу хартии не вызвало никаких значительных негативных последствий. Рынок работает, никаких обвалов нет, зерно покупается и продается», — подчеркнул Балан.



Как заявил накануне глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на заседании расширенной коллегии, проект по пресечению схем незаконного возмещения НДС при экспорте зерновых агрокультур завершается. «Предложение ФНС России отказаться от схем необоснованной налоговой оптимизации поддержано участниками зернового рынка — более 400 организаций подписали хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Уже сегодня экспортеры перешли на систему прямых поставок, отказавшись от контрактов с налогоплательщиками, обладающими признаками непрозрачных», — приводит слова Мишустина пресс-служба ФНС.



По оценке Балана, «период обкатки и привыкания» продлится до конца этого года. «Некоторым компаниям тяжело перестроиться с привычной схемы работы. Раньше было много трейдеров, которые работали в «сером» поле в виде посредников, выстраивались длинные цепочки, в рамках которых в том числе появлялся фиктивный НДС», — напомнил Балан. При этом такие компании, которые ездили по хозяйствам и закупали по 100−500 т, зачастую аккумулировали большие объемы зерна. «Поэтому сейчас экспортерам приходится сложнее. Если раньше они могли выйти на такого трейдера и приобрести любой объем, то теперь экспортер при закупке у трейдера должен быть на 100% уверен, что цепочка является прозрачной, и НДС либо уплачен, либо его просто нет. Другой вариант — самому экспортеру ездить по хозяйствам и закупать у них продукцию. В результате сейчас многие вынуждены увеличивать свои штаты: если раньше в филиалах в зернопроизводящих районах у компаний-экспортеров было по два-три менеджера, которые закупали зерно, то сегодня нужно уже 10 менеджеров», — отметил Балан.



Тем не менее, требование ФНС полностью перестроить систему закупок к настоящему времени выполнено подавляющим большинством экспортеров, констатирует директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Если ранее в портах выставлялась одна закупочная цена, то сейчас почти все крупные экспортеры имеют две цены с разницей в 10%: для зерна с НДС и без, говорил он «Агроинвестору». По данным ФНС, крупнейшие экспортеры зерна сейчас перечисляют в адрес сельхозпроизводителей и поставщиков на упрощенной системе налогообложения либо работающих по агентским договорам без учета НДС свыше 70% денежных средств.



Хартия, призванная ликвидировать многолетние схемы незаконного возмещения экспортного НДС, была принята 19 мая 2017 года, в тот день подписи под ней поставили 23 компании. В их число вошли практически все крупнейшие экспортеры зерна и продуктов его переработки — входящие в первую десятку ТД «Риф» (1-е место, 11% всего российского вывоза в сезоне-2016/17, по данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна), «Международная зерновая компания» (2-е место, 9%), «Каргилл» (3-е место, 7%), «Астон» (4-е место, 6%), «МироГрупп» (5-е место, 4%), «Луис Дрейфус» (6-е место, 4%),"Зерно-Трейд" (7-е место, 4%), «Краснодарзернопродукт-Экспо» (8-е место, 4%), «Южный центр» (9-е место, 4%) и др.



Присоединившиеся к хартии компании обязались не получать конкурентное преимущество за счет неуплаты налогов и избегать сотрудничества с недобросовестными посредниками, которые сейчас зачастую уходят от уплаты НДС. Компании пообещали стремиться приобретать сельхозпродукцию непосредственно у аграриев, переработчиков либо фирм-комиссионеров, а также у других добросовестных участников рынка, а в случае заключения договоров с компаниями-посредниками «проявлять должную осмотрительность». Ранее ФНС оценивала ежегодные потери бюджета от незаконного возмещения НДС при экспорте и переработке сельхозпродукции в России более чем в 65 млрд руб.

