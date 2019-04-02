Яровые агрокультуры заняли первый 1 млн гектаров

К началу апреля яровой сев в России проведен на площади более 1 млн га, что составляет 2% от прогнозируемых на этот год 52,3 млн га. Как следует из оперативных данных Минсельхоза, по состоянию на 1 апреля посевные работы велись в 17 регионах Юга, Центра и Дальнего Востока. В том числе зерновые агрокультуры заняли 728 тыс. га — в три раза больше, чем на эту дату в 2018-м.



На Ставрополье яровые засеяны на 300 тыс. га, что составляет 30% от запланированного, сообщает пресс-служба губернатора края. Завершен первый этап внесения удобрений на площади 1,4 млн га, начата обработка посевов для защиты от сорняков и вредителей. В Ростовской области яровой сев проведен на 250 тыс. га (13%) от плана, в Краснодарском крае — на 216 тыс. га (11%), следует из данных Минсельхоза России. «В этом году посевная кампания стартовала рано, но потом погодные условия не позволяли полевым работам набрать высокие темпы», — отметил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров (цитата по пресс-службе правительства Ростовской области). Крымские аграрии уже завершили сев ранних яровых зерновых агрокультур, отчитался Минсельхоз республики. Как сообщил его глава Андрей Рюмшин, сев проведен в оптимальные сроки, всего было посеяно 96 тыс. га, что составляет 105% от прогнозных показателей. С учетом озимых Крым планирует собрать в этом году порядка 1,3 млн тонн зерновых.



На неделю раньше весенние полевые работы начались в Липецкой области. По данным регионального аграрного ведомства, к 1 апреля все районы вели подкормку озимых агрокультур. Старт весенней кампании также дан в Тамбовской, Брянской областях и Мордовии. О начале сева отчиталась Курская область: по данным федерального Минсельхоза, к началу апреля в регионе зерновые заняли первые 20 тыс. га. Первые 400 га ранних зерновых посеяли в Приморском крае, в том числе 260 га пришлось на ячмень и 130 га — на овес, сообщает пресс-служба администрации региона.



По данным Гидрометцентра России, в течение марта в большинстве районов Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов погода была теплее обычной. Среднесуточная температура воздуха поднималась на 3-5°С выше нормы. В конце месяца граница снежного покрова проходила через Новгород — Сухиничи (Калужская область) — Жердевка (Тамбовская область). На юге Южного и в большей части районов Северо-Кавказского округов вегетация озимых наблюдалась в большинстве дней месяца. «Состояние растений в основном хорошее и удовлетворительное, влагообеспеченность посевов достаточная», — говорится в обзоре Гидрометцентра. Теплее обычной была погода и в земледельческих районах азиатской части страны. В отдельных районах Дальнего Востока уже в конце февраля — начале марта, на юге Красноярского края в основном в начале марта снега на полях уже не было. Согласно оценке метеорологов, в плохом состоянии находится 5% посевов против 4% в 2018-м.



На фоне раннего сева и хорошего состояния озимых аналитики прогнозируют второй урожай зерна в истории страны. Так, аналитический центр «Русагротранса» в конце марта повысил прогноз производства со 123,3 млн т до 124 млн т. Как пояснял «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский, в Поволжье и Центре на текущий момент складывается хорошая ситуация с влагозапасами.



Минсельхоз прогнозирует урожай зерна в этом году на уроне 118 млн т, в том числе 75-78 млн т пшеницы. В 2017-м производство зерна в стране составило рекордные 135,5 млн т. В 2018-м валовой сбор снизился до 113,2 млн т, из которых 52,9 млн т пришлось на озимую пшеницу, 19,2 млн т — на яровую пшеницу, 17 млн т — на озимый и яровой ячмень, 11,4 млн т — на кукурузу на зерно.



Новость дополняется

