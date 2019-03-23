Аграрии южных регионов начали сажать картофель

В ряде регионов страны началась посадка раннего картофеля. По данным Минсельхоза на 22 марта, сельхозпредприятия Астраханской области, Ингушетии и Адыгеи заняли им 1,5 тыс. га. Год назад в это время было посажено только 0,1 тыс. га. По прогнозу агроведомства, в этом году площади под картофелем во всех хозяйствах могут увеличиться на 57 тыс. га и достигнуть примерно 1,39 млн га.



Картофельный союз не готов подтвердить или опровергнуть оценки Минсельхоза, поскольку на итоговый показатель будет влиять ряд факторов. Так, по словам исполнительного директора союза Алексея Красильникова, сейчас производители картофеля работают с очень низкой рентабельностью, что не способствует развитию сектора. По итогам 2017 года, согласно Росстату, в отрасли зафиксирована отрицательная рентабельность на уровне -11%. «Сезон-2018/19 тоже не радует. Оптовые цены на немытый картофель во вторую декаду марта в среднем на 30-40% ниже того же периода прошлого года, — прокомментировал «Агроинвестору» Красильников. — Сейчас они находятся в коридоре 10-11 тыс. руб./т. В отдельных регионах стоимость картофеля опускается до 8 тыс. руб./т, а партии низкого качества реализовываются и по 5 тыс. руб./т». По информации Картофельного союза, значительнее всего — на 40% и более — цены на картофель упали в Белгородской, Костромской, Курской и Липецкой областях. По данным Росстата, если в феврале 2018-го картофель у производителей стоил в среднем 13,8 тыс. руб./т, то в этом году — 10,3 тыс. руб./т. При этом розничная цена составляла в среднем 26,12 руб./кг против 25,97 руб./кг в феврале прошлого года.







Кроме того, на российском рынке с начала весны начал появляться египетский картофель. «Наши сельхозпроизводители в связи с этим опасаются, что повторится ситуация марта-апреля 2018-го, когда сети начали закрывать закупочные карточки на немытый картофель за счет импорта из Египта, Израиля и Азербайджана», — отмечает Красильников. По некоторым прогнозам синоптиков, в этом году весна может быть затяжной, и оценивать реальные площади под картофелем можно будет не раньше конца апреля, добавляет он.



Затраты на посевную, по мнению Красильникова, вырастут, однако тех темпов увеличения цен на ГСМ, которые были в прошлом году, сейчас не отмечается. «Произошло повышение НДС, однако оно в структуре затрат аграриев не критично. Основным драйвером увеличение стоимости посевной будет повышение цен на посадочный материал», — считает Красильников. Причиной увеличения стоимости семенного картофеля из Германии, Голландии и Финляндии является засуха в Европе летом прошлого года. «Сохраняется дефицит семенного картофеля из этих стран. Они продают его по всему миру, и ряд заявок российских покупателей со сторону европейских производителей не были подтверждены», — знает он. Также подорожал отечественный семенной картофель, причем у некоторых компаний цены прибавили 20-30%, добавляет Красильников.



В целом, по данным Картофельного союза, с 2013 года, когда Россельхознадзором было введено временное ограничение импорта картофеля и овощей из Европы, поставки семенного картофеля в Россию из стран ЕС сократились с 35 тыс. т до 10 тыс. т. «Однако зависимость в поставках качественного посадочного материала высоких репродукций у наших производителей сохраняется, особенно по сортам, используемым для производства чипсов и картофеля фри», — отмечает Красильников. В апреле прошлого года «Белая Дача» ввела в эксплуатацию завод по производству картофеля фри в Липецкой области, поэтому спрос на семенной картофель, подходящий для переработки, вырос.



Согласно подпрограмме развития селекции и семеноводства картофеля, до 2025 года в России должно быть создано не менее 12 конкурентоспособных сортов. Сейчас, согласно подпрограмме, среди 10 лидирующих на российском рынке сортов картофеля доля сортов отечественной селекции не превышает 20%. Если говорить о переработке картофеля для чипсов, фри и подобных продуктов, то пока для этого используется 80% сортов зарубежной селекции, поскольку здесь есть особые требования по содержанию сахаров и длине клубней, говорит Красильников.



Кроме того, с каждым годом все больше меняются предпочтения покупателей, продолжает он. Если раньше они делали выбор в пользу дешевого картофеля, то теперь примерно 60% потребителей в Москве предпочитают мытый фасованный картофель. В регионах ситуация другая, но и там отношение к чистоте и качеству продукта постепенно становится иным, обращает внимание Красильников.

