Темп ярового сева в 10 раз выше прошлогоднего

К 19 марта яровые агрокультуры посеяны на 505,9 тыс. га или около 1% к прогнозной площади. Это более чем в 10 раз превышает показатель на аналогичную дату прошлого года, когда работы провели на 49,2 тыс. га, следует из данных Минсельхоза. В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен на 336,2 тыс. га (5,5% от плана), в Северо-Кавказском засеяли 169,7 тыс. га (8,9%).



Кроме яровых зерновых, которыми заняли 403,8 тыс. га, стартовала посевная кампания по сахарной свекле. Первые 930 га агрокультуры засеяли аграрии Чечни. Также в республике начали сеять рапс (680 га). Сельхозпредприятия Краснодарского края, Крыма и Астраханской области посеяли 2,4 тыс. га ранних овощей, в прошлом году в это время они занимали только 0,7 тыс. га. Также в России начали посадку раннего картофеля. Астраханская область, Ингушетия и Адыгея в сумме заняли им 0,3 тыс. га — в три раза больше, чем год назад.



В 2018-м сев яровых в стране начался в конце февраля. В этом году благодаря хорошей погоде яровой сев на Кубани начался во второй декаде февраля, тогда как в 2018-м — 1 марта. Ставропольский край начал работы еще раньше: к 18 февраля в регионе было посеяно 1,7 тыс. га яровых или 1,3% от плана. Крым к 22 февраля выполнил план сева ранних зерновых и зернобобовых уже на 44%. В целом ими планируется занять 100 тыс. га, сообщал Минсельхоз региона.



«Особенностью кампании 2019 года станет увеличение на 1,2 млн га посевной площади — до 80,5 млн га, включая 52,3 млн га яровых, — рассказывал ранее на совещании в правительстве глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. — Рост будет обеспечен за счет увеличения площадей под зерновые и зернобобовые, под кормовые культуры, а также под овощи и картофель». Площадь под масличными прогнозируется на уровне прошлого года и составит 13,9 млн га. При этом посевы сои предполагается расширить на 107 тыс. га до более 3 млн га, но ожидается сокращение по подсолнечнику с 8,1 млн га до 7,8 млн га.



По данным Минсельхоза, аграрии обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых агрокультур на 98,9%. К 1 марта у сельхозпроизводителей было 5,56 млн т семян при потребности на уровне 5,63 млн т, уточняет Россельхозцентр. Доля некондиционных составляла 16,5% от проверенных — это на 0,3% больше, чем в прошлом году. Меньше всего таких семян выявлено в Южном федеральном округе — 0,2%, больше всего — 45,1% — на Урале. При этом на совещании в правительстве Патрушев отметил, что агроведомство продолжает совершенствовать меры господдержки, чтобы мотивировать сельхозпроизводителей использовать качественный посевной материал. Например, в этом году несвязанная (погектарная) поддержка предоставляется только тем, кто работает с кондиционными семенами районированных сортов, уточнял министр.



Правда, эта мера вызывает вопросы. Так, например, министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко в начале недели сообщил, что около 29% семян в регионе не соответствуют принятым критериям по сортовым качествам для включения в программу погектарной господдержки. Об изменениях правил субсидирования стало известно в феврале, когда большая часть семян уже была заготовлена, посетовал чиновник. Таким образом, использующие их аграрии не смогут рассчитывать на погектарные выплаты из федерального бюджета. В Кемеровской области семенами, отвечающими новым требованиям, в прошлом году было засеяно 216,8 тыс. га или 33,8% от общей площади. Власти региона обещают, что выплатят аграриям погектарную поддержку в полном объеме из областного бюджета независимо от используемых семян.



Привязка погектарных выплат к использованию районированных семян — не очень оправданное решение, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Оно может быть связано с попыткой продвинуть отечественные семена, однако потребитель всегда прав, и аграрии сами должны решать, что им выгоднее возделывать, прокомментировал он «Агроинвестору». По его мнению, несвязанная поддержка у нас вообще не очень эффективна: во-первых, на нее предусмотрено мало средств — в среднем выплаты составляют лишь 300 руб./га, во-вторых, есть вопросы к принципу их распределения. «Когда деньги выделяются по той логике, что чем хуже агроклиматические условия и больше площадь, тем выше субсидии, — это прямое стимулирование антитехнологичности, — подчеркивает Злочевский. — Нужно гнаться не за размером посевов, а за продуктивностью площадей».

