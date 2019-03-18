«Россельхозцентр» заявил о снижении применения пестицидов в 2018 году

В 2018 году в России было использовано 65,1 тыс. т пестицидов, что на 3% меньше показателя 2017-го, сообщил «Россельхозцентр» со ссылкой на информацию, полученную от сельхозпроизводителей. Из этого объема 97,6% пришлось на химические средств защиты растений (СЗР) — 63,5 тыс. т, остальные 2,4% — на биологические (1,6 тыс. т).



Традиционными лидерами по объемам применения являются гербициды, на которые приходится 55,6% от общего объема пестицидов. В прошлом году расход гербицидов аграриями составил 36,2 тыс. т, что на 2,7% меньше показателя 2017-го. «Наиболее применяемыми препаратами были «Балерина» (1,59 тыс. т), «Базагран» (1,27 тыс. т), «Торнадо 500» (1,18 тыс. т), «Тотал» (1,1 тыс. т), «Спрут Экстра» (0,84 тыс. т)», — уточняется в сообщении «Россельхозцентра». На втором месте — фунгициды, которых российские аграрии за год использовали 12,7 тыс. т (19,5% от общего объема пестицидов). По сравнению с предыдущим годом объем их применения не изменился. В число наиболее популярных вошли «Фалькон» (1,1 тыс. т), «Абакус Ультра» (0,93 тыс. т), «Колосаль Про» (0,73 тыс. т).



Также не поменялся объем использования инсектицидов — как и годом ранее, он составил 5,1 тыс. т (доля 7,8%). Расход протравителей составил 6,2 тыс. т (9,5%), за год их доля увеличилась на 1,6%. «Использовано также более 3,7 тыс. т десикантов и дефолиантов, около 0,6 тыс. т родентицидов. Объем применения регуляторов роста растений составил 0,6 тыс. т», — говорится в сообщении «Россельхозцентра».



Российский союз производителей химических СЗР не согласен со статистикой «Россельхозцентра». «По нашим данным, в прошлом году общее применение СЗР в стране выросло на 8%, — сказал «Агроинвестору» исполнительный директор союза Владимир Алгинин. — Да, было зафиксировано снижение импорта СЗР, однако это было компенсировано ростом производства российских компаний, а также иностранных компаний по толлингу на российских предприятиях, что «Россельхозцентр» просто не учитывает». По данным союза, общее потребление химических СЗР в прошлом году составило 156,6 тыс. т. В том числе использование гербицидов увеличилось на 4% до 99,7 тыс. т, фунгицидов — на 6,7% до 25 тыс. т.



Алгинин отметил, что объемы растут на 6-8% все последние годы. «И мы считаем, что такой тренд будет продолжаться еще достаточно долго, потому что российское сельское хозяйство еще не достигло того уровня [эффективности], который необходим», — выразил уверенность Алгинин.



Ранее компания Bayer сообщила, что объем продаж ее дивизиона Сrop Science в России по результатам прошлого года увеличился на 7,4%. В то же время конъюнктуру рынка в 2018-м производитель оценил как сложную. Так, низкие цены на ряд агрокультур повлияли на изменение посевов: площади под зерновой кукурузой сократились на 20%, под сахарной свеклой — на 8%, под зерновыми колосовыми агрокультурами — на 3%. Кроме того, затяжная холодная весна стала причиной сдвига сева яровых на две-три недели. Главный операционный директор Syngenta Джонатан Парр также признавал, что засушливая весна значительно усложнила работу сельхозпроизводителей, однако, несмотря на это, их закупки были стабильными.



В начале февраля президент Владимир Путин поручил ввести в России антидемпинговые пошлины на европейские пестициды. Минэкономразвития тогда заверило, что введение пошлин не повлияет значительным образом на цены этой продукции. В то же время сами аграрии ранее не исключали, что введение антидемпинговых пошлин на европейские гербициды может вынудить их пересмотреть портфель СЗР в пользу более дешевых аналогов, однако уменьшать объем используемых препаратов сельхозпроизводители не намерены.

