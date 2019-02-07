Владимир Путин поручил ввести пошлины на европейские гербициды

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ввести антидемпинговые пошлины на европейские гербициды внутри страны. Такое решение ранее было принято на уровне ЕАЭС, однако на него наложил вето Казахстан. «Через 30 дней, по-моему, оно должно было вступить в силу, Казахстан его заблокировал по непонятным причинам на самом деле, но какие-то лоббисты, видимо, работают там», — сказал Путин на форуме «Деловой России» (цитата по стенограмме на kremlin.ru).



Тем не менее, как заметил глава государства, это не препятствует отдельным странам, в том числе и России, вводить такие антидемпинговые процедуры на своей территории. По словам президента, европейские компании продают на российском рынке пестициды, дешевле, чем на собственных, что является «верным признаком демпинга», поэтому решение Евразийской комиссии, «безусловно, обосновано». «Поэтому, надеюсь, меня наше соответствующее министерство услышит, выступит с инициативой, антимонопольная служба тоже поддержит. <...> Не вижу препятствий, почему нам это не сделать», — отметил Путин. Одновременно он обратил внимание, что определенные объемы продукции продолжат поступать в Россию через Казахстан. «Надо просто подумать о том, как минимизировать наши потери в этой связи», — добавил президент.



Таким образом Путин отреагировал на просьбу замгендиректора фирмы «Август» Владимира Алгинина. Тот рассказал, что компания возводит новый завод, который в этом году будет вводиться в эксплуатацию в Татарстане. Строительство предприятия началось в 2016 году, тогда заявлялось, что оно будет выпускать 15,8 млн л препаратов в год, что составит около 40% производства компании. «Самый современный завод, мы считаем, будет на всей территории Европы, новых заводов таких больше нет», — сообщил Алгинин президенту. Однако, по его словам, развитие внутреннего рынка «не очень нравится компаниям-импортерам», доля которых на российском рынке пока еще составляет более 50%. «И против наших производителей была развернута достаточно мощная демпинговая кампания, в результате которой цены продажи многих европейских компаний на российском рынке были в разы ниже, чем они торгуют на собственном рынке», — посетовал Алгинин.



Позднее Минэкономразвития подтвердило, что российская сторона поддерживает решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). При этом министерство выразило уверенность, что введение антидемпинговых пошлин на гербициды европейских поставщиков не повлияет значительным образом на цены этой продукции. «Россия поддерживает решение [ЕЭК]. Ведутся консультации с Казахстаном. Влияние на цену на внутреннем рынке минимально», — сообщил ТАСС представитель ведомства. Пресс-служба Минсельхоза переадресовала вопросы «Агроинвестора» в Минпромторг, последний на запрос к настоящему времени не ответил.



ЕЭК приняла решение ввести антидемпинговые пошлины на гербициды, импортируемые из Евросоюза, в мае 2018 года по результатам расследования, которое инициировали российские производители СЗР, в том числе «Август» и «Щелково Агрохим». Согласно решению, пошлины должны действовать в течение пяти лет в отношении ряда производителей и составлять 27-52%. Одновременно ЕЭК приняла от BASF и Syngenta ценовые обязательства, в результате пошлины в отношении них применяться не будут. Как рассказывал «Агроинвестору» главный операционный директор Syngenta Джонатан Парр, компания предоставила российским властям всю необходимую информацию и заверила, что, во-первых, ее цены будут оставаться в премиальном сегменте, а во-вторых, что Syngenta намерена двигаться в сторону значительной локализации производства в России.



После решения ЕЭК ряд российских сельхозпроизводителей высказывали опасения, что после введения антидемпинговых пошлин их затраты на СЗР возрастут. Так, свердловская агрофирма «Старт» продолжит покупать импортные препараты, если они будут качественнее, говорил «Агроинвестору» финдиректор компании Евгений Коковин. Президент группы «Агротех-Гарант» Сергей Оробинский также признавал, что хотя компания и будет вынуждена пересмотреть линейку применяемых препаратов, но от некоторых продуктов даже при увеличении цен не откажется, так как российских аналогов нет. Коммерческий директор сельхознаправления «Русагро» Константин Солодовников отмечал, что с учетом доли СЗР в себестоимости продукции повышение цен даже на 30% приведет к снижению общего уровня рентабельности аграриев на 3-7%.



Владимир Алгинин не разделяет опасения аграриев о росте цен. По его словам, у всех европейских компаний есть возможность принять на себя обязательство по ценам и объемам поставок или заняться локализацией производства в России. Однако даже если производитель окажется под действием антидемпинговых пошлин, его продукция станет неконкурентоспособной, и компании придется снижать отпускные цены. Риска роста цен не видит и гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов. «Повышение цен может произойти лишь по форс-мажорным обстоятельствам. Со своей стороны мы готовы подписать с российскими аграрными союзами соглашения о фиксирования прайс-листов на эти пять лет», — говорил «Агроинвестору» Каракотов.



По данным ФТС, в 2017 году в Россию было ввезено 130 тыс. т инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений на сумму $896 млн, из этого объема 49% пришлось на гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений. В январе-ноябре 2018-го импорт составил 108 тыс. т стоимостью $792 млн, 39% всех поставок пришлось на гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений.



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