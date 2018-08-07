 Аграрии опасаются роста затрат на гербициды. Как рынок реагирует на возможные пошлины против европейских СЗР — Агроинвестор
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Технологии
Аграрии опасаются роста затрат на гербициды. Как рынок реагирует на возможные пошлины против европейских СЗР
Татьяна Карабут
Агроинвестор
7 августа 2018
В июне и июле аграрный рынок активно обсуждал решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ввести пошлины на гербициды из ЕС — от 27% до 52%. Так завершилось антидемпинговое расследование, которое комиссия провела по просьбе российских агрохимических компаний. Казахстан ветировал решение ЕЭК, но история на этом не закончена. Корреспондент «Агроинвестора» разбиралась, как изменение конфигурации рынка СЗР может повлиять на сельхозпроизводителей
журнал «Агроинвестор»
август 2018
Фото: Легион-Медиа


В конце мая 2018 года ЕЭК приняла решение ввести антидемпинговые пошлины на гербициды, импортируемые из Европейского союза. Решение было принято по результатам большого расследования ЕЭК, которое ранее инициировали российские производители средств защиты растений, крупнейшие из которых — «Август» и «Щелково Агрохим». В 500-страничном документе на основании предоставленных российскими и иностранными компаниями данных делается вывод о том, что зарубежные производители поставляли гербициды в страны ЕАЭС по демпинговым ценам. Так, гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов утверждает, что за рубежом иностранные компании продают препараты в среднем в два-три раза дороже, чем в России. В расследовании ЕЭК говорится, что с 2013 по 2016 годы европейские производители увеличивали свои поставки в Россию. При этом их гербициды стоили в среднем на 9,3% дешевле, чем препараты производителей из стран ЕАЭС. Все это привело к тому, что российские компании стали терять свои доли рынка, сделала вывод ЕЭК.

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