Агроинвестор



В конце мая 2018 года ЕЭК приняла решение ввести антидемпинговые пошлины на гербициды, импортируемые из Европейского союза. Решение было принято по результатам большого расследования ЕЭК, которое ранее инициировали российские производители средств защиты растений, крупнейшие из которых — «Август» и «Щелково Агрохим». В 500-страничном документе на основании предоставленных российскими и иностранными компаниями данных делается вывод о том, что зарубежные производители поставляли гербициды в страны ЕАЭС по демпинговым ценам. Так, гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов утверждает, что за рубежом иностранные компании продают препараты в среднем в два-три раза дороже, чем в России. В расследовании ЕЭК говорится, что с 2013 по 2016 годы европейские производители увеличивали свои поставки в Россию. При этом их гербициды стоили в среднем на 9,3% дешевле, чем препараты производителей из стран ЕАЭС. Все это привело к тому, что российские компании стали терять свои доли рынка, сделала вывод ЕЭК.