Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
65.8
eur
74.937
moex
2482.25
brent
66.31
пшеница
459.4
сахар
12.97

БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Операционные результаты Bayer в России за 2018 год
Bayer
|
Февраль 2019
Продажи Bayer в России в 2018 году выросли на 3,5%
Фото: Bayer

Объем продаж Bayer в России составил 737 млн евро, продажи с учетом корректировки курсов валют выросли на 3,5%.* Число сотрудников на конец 2018 года составило более 1800 человек. «2018 год был успешным для Bayer в стратегическом плане. Мы закрыли сделку по покупке компании Monsanto, продолжили наращивать объемы локализованной продукции как в фармацевтическом, так и в сельскохозяйственном направлениях», — отметил генеральный директор АО «Байер», генеральный представитель Bayer в России и СНГ Нильс Хессманн.

В 2018 году продажи дивизиона Сrop Science составили 202 млн евро. На развитие рынков семян и средств защиты растений в 2018 году оказывали влияние различные факторы. В частности, низкие цены на сырьевую продукцию (в первую очередь на зерновые, кукурузу, сахар) серьезно повлияли на изменение посевных площадей: площади под зерновой кукурузой сократились на 20%, под сахарной свеклой — на 8%, под зерновыми культурами — на 3%. Помимо этого, затяжная холодная весна стала причиной сдвига сева яровых культур на две-три недели. Данное снижение площадей было компенсировано ростом посевов таких культур как соя — площади увеличились на 7%, и рапс — рост составил 60%. Несмотря на сложную конъюнктуру рынка, Crop Science добился увеличения продаж к прошлому году с учетом корректировки курсов валют на 7,4%.

Продукты, которые внесли существенный вклад в оборот дивизиона Сrop Science в России: «Фалькон»®, «Солигор»®, «Майстер® Пауэр», «Прозаро»®, «Белла»®, а также линейка гербицидов «Бетанал»®, которые в 2018 году отметили 50-летний юбилей.

«Важнейшими задачами на сегодняшний день являются реализация интеграционных процессов в рамках завершения сделки по покупке компании Monsanto, включая создание одной команды, опыт и практические знания которой будут направлены на удовлетворение нужд потребителя. Кроме того, Bayer продолжает курс на локализацию производства. В 2018 году расширилась линейка продуктов, производимых в России («Бетанал® 22», «Бетанал® Прогресс ОФ», «Бетанал® Эксперт ОФ», «Пума® Супер 100», «Пума® Супер 75», «Фалькон»®, «Престиж»®), что приближает нас к цели увеличить долю локализованной продукции до 60% к 2020 году», — прокомментировал Ив Пике, руководитель дивизиона Crop Science компании Bayer в Восточной Европе.

Продажи бизнес-юнита Animal Health (направление защиты здоровья животных) уменьшились на 13,3% с учетом корректировки курсов валют и составили 12 млн евро. Снижение динамики продаж обусловлено изменением структуры каналов дистрибуции, что имеет единовременный эффект.

Двузначный рост продаж показали средства для защиты собак от клещей, блох и комаров «Адвантикс»®, ошейник против блох и клещей «Форесто»®, антибактериальный лекарственный препарат «Байтрил»®.

*Пресс-релиз подготовлен по данным внутренней отчётности компании.

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. Эксперты ожидают роста железнодорожных перевозок в новом году
Партнерский материал. Московской сити-ферме присудили премию «Агроинвестор года»
Партнерский материал. Ежедневные спутниковые снимки – эффективный инструмент контроля вегетации полевых культур
Партнерский материал. «Гринсейф» + «Мегапрот 40 000 ТС» = высокие экологические и производственные показатели
Партнерский материал. 20-летний юбилей первого в мире компактного дискового культиватора

Читайте такжеПревосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечникаВторая зеленая революция начинается с «Силы корней»

Рекомендации
Рекомендации
Ежегодная премия «АГРОИНВЕСТОР ГОДА 2019»
СПЕЦПРОЕКТ
Вторая зеленая революция начинается с «Силы корней»
СПЕЦПРОЕКТ
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
СПЕЦПРОЕКТ
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
СПЕЦПРОЕКТ
Новый стандарт обработки семян кукурузы
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект «Защита семян»
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией