Партнерский материал. Операционные результаты Bayer в России за 2018 год

Объем продаж Bayer в России составил 737 млн евро, продажи с учетом корректировки курсов валют выросли на 3,5%.* Число сотрудников на конец 2018 года составило более 1800 человек. «2018 год был успешным для Bayer в стратегическом плане. Мы закрыли сделку по покупке компании Monsanto, продолжили наращивать объемы локализованной продукции как в фармацевтическом, так и в сельскохозяйственном направлениях», — отметил генеральный директор АО «Байер», генеральный представитель Bayer в России и СНГ Нильс Хессманн.



В 2018 году продажи дивизиона Сrop Science составили 202 млн евро. На развитие рынков семян и средств защиты растений в 2018 году оказывали влияние различные факторы. В частности, низкие цены на сырьевую продукцию (в первую очередь на зерновые, кукурузу, сахар) серьезно повлияли на изменение посевных площадей: площади под зерновой кукурузой сократились на 20%, под сахарной свеклой — на 8%, под зерновыми культурами — на 3%. Помимо этого, затяжная холодная весна стала причиной сдвига сева яровых культур на две-три недели. Данное снижение площадей было компенсировано ростом посевов таких культур как соя — площади увеличились на 7%, и рапс — рост составил 60%. Несмотря на сложную конъюнктуру рынка, Crop Science добился увеличения продаж к прошлому году с учетом корректировки курсов валют на 7,4%.



Продукты, которые внесли существенный вклад в оборот дивизиона Сrop Science в России: «Фалькон»®, «Солигор»®, «Майстер® Пауэр», «Прозаро»®, «Белла»®, а также линейка гербицидов «Бетанал»®, которые в 2018 году отметили 50-летний юбилей.



«Важнейшими задачами на сегодняшний день являются реализация интеграционных процессов в рамках завершения сделки по покупке компании Monsanto, включая создание одной команды, опыт и практические знания которой будут направлены на удовлетворение нужд потребителя. Кроме того, Bayer продолжает курс на локализацию производства. В 2018 году расширилась линейка продуктов, производимых в России («Бетанал® 22», «Бетанал® Прогресс ОФ», «Бетанал® Эксперт ОФ», «Пума® Супер 100», «Пума® Супер 75», «Фалькон»®, «Престиж»®), что приближает нас к цели увеличить долю локализованной продукции до 60% к 2020 году», — прокомментировал Ив Пике, руководитель дивизиона Crop Science компании Bayer в Восточной Европе.



Продажи бизнес-юнита Animal Health (направление защиты здоровья животных) уменьшились на 13,3% с учетом корректировки курсов валют и составили 12 млн евро. Снижение динамики продаж обусловлено изменением структуры каналов дистрибуции, что имеет единовременный эффект.



Двузначный рост продаж показали средства для защиты собак от клещей, блох и комаров «Адвантикс»®, ошейник против блох и клещей «Форесто»®, антибактериальный лекарственный препарат «Байтрил»®.



*Пресс-релиз подготовлен по данным внутренней отчётности компании.

