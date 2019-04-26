В 2018 году ущерб аграриев от ЧС составил 10 млрд рублей

Общая оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций в аграрном секторе в 2018 году составил примерно 10 млрд руб. Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на пресс-конференции в четверг. Таким образом, из бюджета в качестве компенсации аграриям было выплачено 5,5 млрд руб. «Это была половина от заявленного ущерба, которая полагалась сельхозпроизводителям в том случае, если они не заключили договоров страхования своих рисков на условиях господдержки», — приводит слова Фастовой «Интерфакс».



По ее словам, на 2019 год запланированы субсидии на оплату 50% страховой премии по договорам страхования с господдержкой в объеме 1,4 млрд руб. Одновременно приняты меры усилия поддержки для сельхозпроизводителей через новый порядок предоставления им несвязанной поддержки. «Так, в объеме 100% несвязанную поддержку могут получать хозяйства, застраховавшие свои риски. Для тех, кто этого не сделает, объем поддержки будет ниже на 15%. Постановление о таком предоставлении несвязанной поддержки было принято правительством в конце прошлого года», — сказала замглавы Минсельхоза. Также в прошлом году был введен новый принцип распределения единой субсидии из федерального бюджета — теперь объем средств региону будет зависеть от плана по сельхозстрахованию.



Фастова подчеркнула, что «Минсельхоз поддерживает идею связанности предоставления субсидий с фактом страхования рисков потери урожая». «В противном случае государство дважды вынуждено предоставлять субсидии аграриям: сначала на этапе посевной кампании, и второй раз в случае потери урожая субсидируются выплаты по ущербу этим хозяйствам», — сказала замминистра. В то же время начальник отдела регулирования страховой деятельности департамента финансовой политики Минфина Дмитрий Никульшин отметил, что ведомство планирует усовершенствовать подходы, заложенные в действующем постановлении, которые предусматривают 50-процентную выплату по ущербу от ЧС незастрахованным хозяйствам. «Ряд положений этого постановления нуждается в конкретизации, как показала практика его применения», — указал он.



Минсельхоз признает, что в 2017—2018 годах рынок агрострахования «достиг дна и своих минимальных объемов» - доля застрахованных площадей в 2018 году упала до 1,7%. Однако в этом году аграрное ведомство рассчитывает переломить ситуацию. Так, с 1 марта вступили в силу новые правила агрострахования с господдержкой, в соответствии с которыми отменен порог гибели урожая, расширен диапазон рисков и дана возможность застраховать с господдержкой один или несколько из них. В результате Минсельхоз рассчитывает, что в этом году охват страхования посевов вырастет до 3%, а поголовья животных — до 14,2%. А к 2025 году прогнозируется увеличение застрахованных площадей в пять раз, застрахованного поголовья — в два раза, сообщает пресс-служба ведомства. По состоянию на 18 апреля 2019 года уже застраховано 5,3 тыс. га и 428 тыс. условных голов скота, сообщила Фастова.



Согласно оценке Национального союза агростраховщиков (НСА), по итогам осенней посевной кампании под урожай 2019 года в России застраховано около 600 тыс. га озимого клина, что составляет около 3% от всей площади осеннего сева. Лидером по размеру застрахованной площади озимых стала Самарская область — 115 тыс. га, что составляет более четверти посеянных озимых, ранее рассказывала «Агроинвестору» представитель НСА. На втором месте — Ростовская область (99 тыс. га), на третьем — Волгоградская (79 тыс. га). В относительных значениях охват страхованием наиболее высок в Московской области, где страховую защиту получили почти 32% посеянных осенью агрокультур.

