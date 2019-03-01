Вступили в силу новые правила агрострахования с господдержкой

С 1 марта вступили в силу изменения в правила агрострахования с господдержкой, которые, как надеется Минсельхоз, повысят интерес аграриев и страховых компаний к этой системе. Изменения в закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» и о внесении изменений в закон «О развитии сельского хозяйства» были приняты парламентом и подписаны президентом в декабре.



Среди основных нововведений — отмена порога гибели урожая, а также возможность застраховать с господдержкой один или несколько рисков. Так, как сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА), до настоящего времени аграрии на условиях господдержки могли застраховать только все риски, перечисленные в законе. Теперь позволяется включить в покрытие случаи утраты урожая, посадок многолетних насаждений, а также гибели сельскохозяйственных животных «в результате воздействия всех, нескольких или одного» из опасных для сельхозпроизводства явлений. В законе перечислено 23 таких природных явления, в том числе засуха, заморозки, продолжительный дождь, раннее появление снежного покрова и т. д.



Одновременно устранена проблема, возникавшая при страховании крупных хозяйств, рассказал «Агроинвестору» президент НСА Корней Биждов. «Если раньше по договору с господдержкой требовалось застраховать все посевы или все имеющееся поголовье одного вида, то теперь — только в пределах одного субъекта России, и у различных страховщиков. Это важно для предприятий, которые работают в разных регионах или с крупным объемом рисков», — пояснил Биждов.



Также исключено пороговое значение размера утраты урожая и посадок многолетних насаждений. Прежде аграрии могли получить страховую выплату только в том случае, если теряли более 20% запланированного урожая. Сейчас такой порог отменен, однако введена обязательная безусловная франшиза (не покрываемая страховкой часть убытка), минимальный размер которой не может быть менее 10% от страховой суммы. «Это позволит обеспечить выплаты страхового возмещения при минимальной утрате урожая сельхозкультур», — уверен НСА. Кроме того, изменения предполагают увеличение максимального размера безусловной франшизы с 30% до 50% от страховой суммы.



Внесены изменения и в страхование сельскохозяйственных животных. Если ранее страховые компании несли ответственность только за гибель заболевших заразными болезнями животных, то в новой редакции закона, как говорится в пояснительной записке, аграрии смогут получать страховые возмещения за вынужденный убой всего поголовья в результате вспышки заболевания. По данным НСА, в России 98% выплат по страхованию сельхозживотных на условиях господдержки приходится на ущерб, нанесенный заразными болезнями. С 2013 года выплаты страховщиков НСА только по убыткам от африканской чумы свиней и гриппа птиц составили 1,7 млрд руб.



В результате Минсельхоз ожидает появления более дешевых и привлекательных страховых продуктов, а также роста интереса у аграриев и страховых организаций к сельхозстрахованию, в том числе в зонах рискованного земледелия. По прогнозам аграрного ведомства, это приведет к увеличению доли застрахованного поголовья сельхозживотных до 16,7% к 2020 году, а к 2025-му — до 26,1%. Доля застрахованной посевной площади возрастет до 4,2% к 2020 году и до 11,3% к 2025-му.



В 2018-м в России было застраховано 16% поголовья сельхозживотных и около 1,5% площади сева, уточнила «Агроинвестору» представитель НСА. По итогам осенней посевной кампании на условиях господдержки было застраховано около 3,3% озимого клина. Лидером по размеру застрахованной площади озимых стала Самарская область — 115 тыс. га, что составляет около 27% из почти 422 тыс. га озимых, посеянных в регионе к середине ноября. На втором месте — Ростовская область (99 тыс. га), на третьем — Волгоградская (79 тыс. га). В относительных значениях охват страхованием наиболее высок в Московской области, где страховую защиту получили почти 32% посеянных осенью агрокультур.

