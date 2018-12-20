Владимир Путин: «Размеры поддержки АПК измеряются сотнями миллиардов рублей»

Президент Владимир Путин на пресс-конференции в четверг пообещал продолжить поддержку сельского хозяйства на государственном уровне. «Сельское хозяйство — давно национальный проект, размеры поддержки измеряются сотнями миллиардов рублей. Поддержка будет продолжена как по крупным хозяйствам, так и по фермерским, по всем сегментам сельского хозяйства», — сказал глава государства. При этом глава государства признал, что снижение темпов сельхозпроизводства есть. «Беспокоит нас или нет? Нет, не беспокоит. У нас никакие не тепличные условия, наши сельхозпроизводители работают в сложных условиях», — указал президент. Он напомнил, что в прошлом году был рекордный урожай зерна, который «вносит свою лепту в статистические отчетности». «В соответствии с базой прошлого года сразу показатели ушли вниз», — пояснил Путин, назвав нынешний урожай зерна в 110,5 млн т (согласно предварительным данным Росстата, опубликованным ранее на этой неделе, сбор зерна составил 112,8 млн т).



За прошедшие пять лет в среднем сельское хозяйство прирастало на 2,8% в год, тогда как по всей экономике показатель был на уровне 0,3%, сравнила накануне замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. «Сельское хозяйство показывало очень большой рост, что радует», — отметила она. По ее словам, в последние годы перед отраслью стояли задачи обеспечения продовольственной безопасности и замещения импорта, и сейчас практически по всем видам товаров мы достигли самообеспечения. На фоне такой динамики перед АПК поставлена новая задача — выходить на внешние рынки. Поскольку речь идет о двукратном росте поставок до $45 млрд к 2024 году, в ближайшие годы развитие экспорта станет одним из приоритетов Минсельхоза, сказала Фастова. «Это амбициозная и сложная задача», — подчеркнула она.



По словам Путина, экспорт российской сельхозпродукции вырастет с $20 млрд в 2017 году до $25 млрд в 2018-м (ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев оценил объем внешней торговли по итогам этого года в $26 млрд). Для дальнейшего роста необходимо повышение конкурентоспособности и развитие инфраструктуры, а также привлечение кадров. «На это специально отводят на ближайшие годы около 400 млрд руб. Это развитие портов, дорог и так далее, поддержка экспорта финансовая», — напомнил глава государства.



На развитие экспорта до 2024 года будет направлено почти 407 млрд руб., в том числе 38,8 млрд руб. в 2019-м. «Мы заявляли сумму больше, но пока правительство сказало действовать в тех лимитах, которые есть, — уточняла Фастова. — Если что-то не будет получаться, то будем обсуждать. На сегодня понятно, что это новая тема, мы сами не до конца можем все просчитать. Надеемся, что нам хватит этих средств, будем смотреть и ежегодно корректировать задачу». Среди основных видов поддержки развития внешней торговли Фастова назвала льготное кредитование, мелиорацию земель (для возделывания агрокультур, которые могут пойти на экспорт) и нефинансовые меры. «Мы будем открывать границы, заниматься сертификацией — предстоит большая работа Россельхознадзора», — сказала она.



В целом в следующем году господдержка АПК составит 303 млрд руб. против 252 млрд руб. в этом. При этом 2018-й станет последним годом, когда тепличные проекты получают субсидии в виде компенсации части капзатрат, напомнила Фастова. Правительство России на заседании в четверг выделило 13,7 млрд руб. на возмещение части затрат на создание или модернизацию объектов АПК. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, на эти цели из федерального бюджета будет направлено приблизительно 11,5 млрд руб., еще более 2 млрд руб. — из резервного фонда правительства.



Ранее в декабре в Минсельхозе прошло заседание комиссии по отбору инвестпроектов на возмещение CAPEX. Согласно тексту протокола заседания, утверждены субсидии на 13,7 млрд рублей. В том числе 5,9 млрд руб. субсидий выделено на 61 проект по созданию и модернизации молочных комплексов, из них половину — около 3 млрд руб. — получит «ЭкоНива» Штефана Дюрра на свои проекты в Воронежской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях.



Еще 7,1 млрд руб. будут направлены на возмещение CAPEX при строительстве тепличных комплексов. Как следует из текста протокола, отобраны 40 проектов сметной стоимостью 76,5 млрд руб., которым, как и заявлял ранее Минсельхоз, будет компенсировано 10% капзатрат. По направлению «хранилища» объем субсидий составит 602 млн руб. при сметной стоимости проектов 3,7 млрд руб.



Также Медведев сообщил в четверг о выделении более 26 млрд руб. на частичное погашение процентных платежей по инвесткредитам. «В том числе 14 регионов получат дополнительные средства», — сообщил он. Данный вид субсидий предоставляется по кредитам, взятым до 31 декабря 2016 года на проекты в растениеводстве, животноводстве, мясном и молочном скотоводстве. С 1 января 2017 года действует система льготного кредитования, перечень заемщиков, претендующих на получение льготных кредитов, по состоянию на 18 декабря включает более 20 тыс. сельхозпроизводителей, сумма субсидий по ним оценивается в 18,8 млрд руб., совокупная сумма кредитов — 1,7 трлн руб., следует из материалов Минсельхоза.



Кроме того, более 3,5 млрд руб. правительство выделяет на компенсацию ущерба аграриев. «Многие из них пострадали от засухи, паводков, заморозков, других чрезвычайных ситуаций природного характера. Трансферты получат 27 регионов», — пояснил Медведев. Ранее Минсельхоз оценил сумму ущерба аграриев от чрезвычайных ситуаций в 2018 году в 7,3 млрд руб. В то же время с целью эффективного использования бюджетных денег и мотивации аграриев заключать договоры агрострахования министерство предложило возмещать 100% ущерба лишь тем сельхозпроизводителям, которые имеют договор страхования, а тем, у кого его нет, — 50%. В федеральном бюджете на этот год на компенсации сельхозпроизводителям ущерба от ЧС предусмотрено 1,89 млрд руб. 29 ноября Владимир Путин подписал закон о поправках в бюджет на текущий год, в соответствии с которыми на эти цели дополнительно выделяется еще 1,8 млрд руб. за счет перераспределения средств с других направлений госпрограммы развития АПК.



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