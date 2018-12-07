Минсельхоз изменит систему господдержки с 2020 года

2019 год для Минсельхоза станет переходным в совершенствовании системы господдержки, и с 2020 года в ней произойдут существенные изменения. Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова на конференции «Агрохолдинги России-2018», организованной «Агроинвестором». «Где-то мы не успеваем все сделать сразу. Мы для себя взяли задачу 2019 год поставить пилотным, и к 2020 году внести заметные изменения в механизмы поддержки по трем видам субсидий — это единая субсидия, несвязанная и субсидия на литр молока», — рассказала Фастова.



По словам замминистра, эти виды субсидий предполагается разделить на две части. Первая часть — компенсирующая, которая фактически действует и сейчас, это поддержка на 1 га, на литр молока и т. д. И вторая часть — стимулирующая. «То есть субъекты к нам будут приходить со своими проектами по развитию тех или иных направлений, которые специфичны именно для них, мы будем давать на эти проекты поддержку. Такая мера дает возможность точечно развивать [разные сектора], при этом на федеральном уровне регулировать ситуацию», — пояснила Фастова.



Также по итогам 2018 года была увеличена господдержка садоводства, а с 2019 года в рамках единой субсидии добавлен 1 млрд руб. на закладку виноградников. «Одна из первоочередных задач, которые ставит президент — увеличение продукции виноградарства», — напомнила Фастова.



Что касается компенсации части прямых понесенных затрат, то замминистра подтвердила, что для тепличных комплексов этот вид господдержки закончится в 2018 году. «В 2018 году будет 10%, в дальнейшем тепличные комплексы переходят только на льготное кредитование, капексов с 2019 года для теплиц не будет», — сообщила замминистра. В 2018-м и в последующие годы останется компенсация капзатрат на животноводческие комплексы, хранилища, селекционные центры. «Мы стараемся оставить этот вид поддержки только для тех направлений, в которые бизнес идет неохотно либо они являются достаточно специфичными», — отметила Фастова. Сохранится поддержка для льноперерабатывающих предприятий, а также появится компенсация капзатрат для предприятий, которые будут заниматься производством сухих молочных продуктов для детского питания. «Все вы знаете, что на сегодняшний день российских производств практически нет», — акцентировала представитель министерства.



Кроме того, Минсельхоз со следующего года обещает уделять пристальное внимание страхованию аграриев. По этому направлению следующий год также станет переходным. «Мы выделили страхование в единой субсидии отдельной строчкой, и теперь регион не сможет перераспределять эти деньги на другие цели. Мы увеличили на 2019 год поддержку на страхование в два раза. Мы расширили по закону перечень направлений, по которым можно страховаться, мы снизили франшизу и разделили риски», — перечислила Фастова. Помимо этого, для того чтобы поддержать те предприятия, которые страхуются, в несвязанной поддержке ведомство выделило 15%, которые будут получать лишь те, кто имеют договоры агрострахования. «То есть тот, кто застраховался, будет получать 100 руб., а тот кто нет — 85 руб. Так будет выглядеть несвязанная поддержка с 2019 года», — пояснила Фастова. Она подчеркнула, что министерство намерено постепенно переходить к тому, что те, кто получает несвязанную поддержку, должен иметь договор страхования.

