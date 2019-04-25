Погода благоприятствует урожаю зерна в Центре и на Юге

Аналитический центр «Русагротранса» повысил на 1,6 млн т до 125,5 млн т прогноз урожая зерновых в России в сезоне-2019/20. В том числе оценка производства пшеницы увеличена на 1,4 млн т до 80,4 млн т, ячменя — на 0,2 млн т до 19,4 млн т, кукурузы — сохранен на уровне 12,2 млн т. Как сообщил «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский, прогноз увеличен в первую очередь за счет корректировки валового сбора на Юге и в Центре страны.



Так, на Северном Кавказе вдвое уменьшена оценка гибели озимых агрокультур. «Если ранее она оценивалась примерно в 4%, то сейчас — около 2% ввиду того, что там прошли осадки и часть растений взошла», — сказал Павенский. В результате оценка сбора для южных регионов увеличена на 1,6 млн т. Также на 0,7 млн т в сторону повышения пересмотрен прогноз урожая в Центральном федеральном округе. «В Центре сейчас есть лишь спорадические проблемы с влагозапасами на некоторых территориях на юге Центрального Черноземья, в том числе в Курской и Белгородской областях, но ситуация еще может измениться», — указал эксперт. Оценка гибели озимых в Центре страны не изменилась и по-прежнему составляет 5%, что соответствует что соответствует среднему значению за последние годы.



В то же время прогноз для Поволжья понижен на 0,6 млн т. «Есть некоторые проблемы с влагозапасами на части территорий Саратовской области, Татарстана и Башкирии», — заметил Павенский. Гибель озимых аналитический центр в привложских регионах оценивает в 9%, что чуть выше среднего многолетнего значения на уровне 7-8%.



В ближайшие дни корректировать прогноз намерен и гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко. В конце марта он оценивал будущий урожай в 129,4 млн т, из которых 81,8 млн т придется на пшеницу. «На Юге и в Центре погодные условия в целом способствуют хорошему развитию озимых. В том числе в Центре ситуация оценивается лучше, чем это было в марте», — сказал «Агроинвестору» Петриченко. Также на текущий момент ситуация оценивается как хорошая на Урале. «А вот в Поволжье — хуже из-за гибели части озимых, хотя картина там очень пестрая», — указал Петриченко. В начале апреля из-за гибели озимых режим ЧС был введен в Мордовии, а 23 апреля — в Чувашии. Вопрос о введении режима ЧС также рассматривается в Башкирии.



В целом по России состояние посевов неплохое и даже хорошее, особенно в Центральном и Южном федеральных округах, отметила Reuters ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Анна Страшная. По ее словам, запасы влаги в основных зерновых районах прекрасные. В Приволжском федеральном округе из-за резких перепадов температуры с похолоданием до минус 11°С посевы в целом в удовлетворительном состоянии, но в отдельных районах повреждены более существенно. Однако, добавила Страшная, при нормальных погодных условиях зерновые могут восстановиться.



Посевная кампания в России в 2019 году началась раньше прошлогоднего и к настоящему времени сохраняет опережающий темп. Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 24 апреля яровой сев проведен на площади 7,9 млн га или 15,1% к прогнозной площади (в 2018-м — 4,6 млн га). В том числе яровые зерновые и зернобобовые агрокультуры по стране посеяны на площади 4,8 млн га: на 2,4 млн га — ячмень, на 693 тыс. га — яровая пшеница, на 612 тыс. га — кукуруза на зерно.

