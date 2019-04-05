Правительство рассчитывает на хороший урожай в 2019 году

Из регионов поступают неплохие новости о ходе весенних полевых работ, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на селекторном совещании в правительстве. По его словам, посевы озимых находятся в приличном состоянии, а яровой сев уже идет не только на юге, но и в отдельных регионах Центрального и Дальневосточного округов. «Чтобы посевная прошла без сбоев, мы продолжаем направлять в регионы средства, уже поступило около 110 млрд руб. И конечно, мы вправе рассчитывать на хороший урожай», — сказал Медведев (цитата по стенограмме совещания).



Он также сообщил, что после совещания 14 марта дал ряд поручений, «которые должны стабилизировать ситуацию на двух довольно сложных для аграриев рынках — это минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы». Так, Федеральной антимонопольной службе поручено ежемесячно докладывать о ситуации с ценами на удобрения и, если нужно, применять меры антимонопольного регулирования, рассказал Медведев. Он не исключил, что для обеспечения стабильных цен может потребоваться заключение межотраслевого соглашения между производителями удобрений и аграриями. Кроме того, глава правительства заявил о необходимости проработать механизм поставок удобрений в регионы малыми партиями, чтобы исключить из цепочки посредников. «Поскольку в значительной степени рост цен [на удобрения] связан не с политикой крупных компаний, <...> а с посредническими структурами, которые в эту цепочку вклиниваются, поскольку партии маленькие, и, естественно, свои накрутки делают», — пояснил Медведев.



Что касается цен на топливо, то здесь наблюдается стабильность, заверил глава кабмина. Он напомнил о достижении договоренности с нефтяными компаниями не допускать ощутимых скачков цен во втором квартале. Ранее вице-премьер Дмитрий Козак объявил, что соглашения с нефтяниками по стабилизации цен до начала июля уже подписаны. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, на весеннюю посевную аграриям требуется 1,9 млн т дизельного топлива и 300 тыс. т автобензина. На 5 апреля фактические запасы — 568 тыс. т дизельного топлива и 77 тыс. т автобензина. В связи с этим министр призвал губернаторов активизировать работу по закупке топлива и «по возможности приобретать его, что называется, с запасом».



Медведев, в свою очередь, потребовал от регионов «озаботиться окончательным доведением средств до аграриев». «Это ваша задача, уважаемые руководители регионов (обращаюсь ко всем присутствующим здесь и находящимся на видеосвязи), — эти деньги распределить среди сельхозпроизводителей», — подчеркнул Медведев. Как сообщил Патрушев, ведомство к посевной направило в регионы 109,4 млрд руб. на оказание погектарной поддержки. Регионами до сельхозпроизводителей доведено 45% от лимита.



Сев озимых под урожай 2019 года составил 17,7 млн га. Согласно данным Минсельхоза, по состоянию на первую декаду марта 47% площадей находились в хорошем состоянии, 44% — в удовлетворительном, 9% — в плохом. Более 70% плохих посевов — изреженных и невзошедших — приходится на Северный Кавказ (570 тыс. га) и Поволжье (567 тыс. га). Яровой сев к 4 апреля был проведен на 1,3 млн га или 2,5% к прогнозной площади в 21 регионе. В 2018-м к этой дате было засеяно 482 тыс. га.

