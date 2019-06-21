В Чечне введен режим ЧС из-за саранчи

В регионах России обследовано почти 5,1 млн га земель и на 616,5 тыс. га из них выявлена саранча, сообщил Россельхозцентр. От вредителя обработано 191,6 тыс. га. Наибольшего внимания проблема саранчи требует в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, в Калмыкии, Чечне, Дагестане и Ставропольском крае, отмечает ведомство. Минсельхоз планирует еженедельно проводить совещания в режиме видеоконференций для обсуждения ситуации, чтобы не допустить возникновения ЧС.



Между тем, с сегодняшнего дня режим ЧС из-за нашествия саранчи вводится в Чечне, сообщает Минсельхоз республики. Очаги вредителя выявлены в пяти районах, общая площадь заселения им достигает почти 11 тыс. га из обследованных 50 тыс. га, обработано свыше 4 тыс. га. ЧС вводится для того, чтобы ускорить работу по уничтожению насекомых, поскольку саранча уже повзрослела и скоро встанет на крыло, уточнил заместитель руководителя филиала Россельхозцентра по Чеченской республике Асламбек Темир-Алиев. Он также отметил, что есть опасность переселения вредителя из других регионов, в том числе Дагестана и не граничащей с Чечней Калмыкии.



Однако Минсельхозпрод Дагестана обращает внимание, что в отличие от прошлых лет в этом году в республике не объявлялся режим ЧС в связи с отрождением саранчовых вредителей. К 19 июня в регионе было обследовано 234 тыс. га земель, саранча выявлена на 86 тыс. га, из них на 70 тыс. га — то есть на подавляющей части зараженных площадей — уже проведены все необходимые фитосанитарные мероприятия. Время от времени выявляются отдельные небольшие очаги с саранчой, в частности, на границе со Ставропольским краем. Однако на этих территориях оперативно проводятся химобработки, благодаря чему саранча не распространяется дальше, отмечает агроведомство Дагестана.



По данным Минсельхоза Ставрополья, саранча выявлена в 21 районе края из 26. К 19 июня в регионе было обследовано почти 626 тыс. га, марокканской саранчой заселено 68,3 тыс. га, из которых обработано 41,8 тыс. га, итальянский прус обнаружен на 6,7 тыс. га, обработано 1,5 тыс. га, сообщает региональный Россельхозцентр. Также, по данным ведомства, от саранчи обработано около 38 тыс. га в Калмыкии. В прошлом году из-за риска распространения саранчи в Ставропольском крае вводился режим ЧС.



В Ростовской области в начале второй декады июня было обследовано около 175 тыс. га, в том числе на 11,1 тыс. га обнаружена саранча. Почти вся эта площадь — свыше 10,9 тыс. га — обработана от вредителя, приводит данные областной филиал Россельхозцентра. Однако 19 июня ведомство сообщило о выявлении очередных заселений сельхозугодий вредителями, в том числе была обнаружена азиатская перелетная саранча. На 6 га в Бугаевском районе ее численность составляет 80 экз./кв. м, что значительно превышает экономический порог вредоносности (1 экз./кв. м). Также ведомство прогнозировало появление в ближайшее время взрослых окрыленных особей.



В 2018 году чрезвычайные ситуации по саранчовым объявлялись в Дагестане, Ставропольском крае и Ростовской области, режим повышенной готовности — в Калмыкии и Хакасии. В целом по России в прошлом году было обследовано свыше 13,5 млн га, на более чем 1,5 млн га выявлялась саранча, в том числе на более чем 610 тыс. га численность насекомых превышала экономический порог вредоносности. Тогда от насекомого было обработано 675,8 тыс. га. По оценке Национального союза зернопроизводителей, из-за саранчи только недобор зерна может составлять 7-8 млн т, также снижается его качество, что в целом приводит к потерям в среднем на уровне 50 млрд руб.

