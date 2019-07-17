В госфонде не досчитались 16 тысяч тонн зерна

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) выявила недостачу 15,9 тыс. т зерна интервенционного фонда. Как говорится в сообщении компании, за первые 6,5 месяцев 2019 года проведена 341 проверка, недостача была обнаружена у пяти организаций-хранителей.



«В результате принятых ОЗК мер к настоящему времени возмещены/компенсированы убытки по недостаче 6,3 тыс. т зерна федерального интервенционного фонда, ведется работа по взысканию оставшихся убытков», — говорится в сообщении компании. Лица, виновные в растрате госимущества, привлечены к ответственности. Компания отметила, что все запасы госфонда застрахованы, а также выразила надежду, что до конца года по итогам судебных разбирательств и следственных действий нанесенные убытки будут полностью компенсированы страховыми выплатами и взысканиями по судебным искам. На вопрос «Агроинвестора» о том, какие именно хранители уличены в недостаче, пресс-служба ОЗК пока не ответила.



ОЗК уточняет, что общий объем утраты зерна не превышает 0,5% от всего интервенционного фонда. По данным Минсельхоза, объем зерна интервенционного фонда к 28 июня составлял 2,04 млн т на сумму 20,4 млрд руб. С июня 2018 года на Национальной товарной бирже велась продажа интервенционного зерна: с 20 июня по 27 сентября, по данным аграрного ведомства, на торгах было продано 0,5 млн т зерна на сумму 4,6 млрд руб., а с 23 октября по 28 июня — еще 1,2 млн т на 12,4 млрд руб. По данным ОЗК, сейчас в интервенционном фонде находится зерно урожаев 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 годов. Оно хранится в 135 организациях в 24 регионах.



О случаях недостачи зерна ОЗК заявляла и ранее. Так, в ноябре компания рассказала о «беспрецедентном хищении зерна» госфонда объемом 19 тыс. т на сумму 202 млн руб. Утрата была обнаружена на АО «Орловская хлебная база № 36». Как говорится на сайте следственного управления Следственного комитета России по Орловской области, предприятие, «получив от коммерческой структуры по договору зерно на хранение на сумму более 60 млн руб., реализовало его третьим лицам, завладев мошенническим путем чужим имуществом». А в апреле Мосбиржа заявила о случаях недостачи зерна, выступающего обеспечением по сделкам своп. Тогда Мосбиржа обратилась с заявлениями о возбуждении уголовных дел. Кроме того, в связи с данным фактом бирже пришлось создать резерв в финансовой отчетности по МСФО в размере 2,4 млрд руб., который, как сообщала Мосбиржа, «отражает верхнюю оценку» возникших рисков.



«Объединенная зерновая компания» основана в 2009 году для поддержки отечественных аграриев и развития инфраструктуры зернового рынка. Компания владеет 17 элеваторами и хлебоприемными предприятиями общей емкостью хранения 2,1 млн т, восемью перерабатывающими предприятиями, двумя портовыми элеваторами совокупной мощностью перевалки 6,4 млн т в год. ОЗК является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке сельхозпродукции. В феврале ВТБ стал владельцем пакета ОЗК в размере 50% минус одна акция, остальные 50% плюс одна акция принадлежат Росимуществу.

