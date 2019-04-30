Московская биржа сообщила о пропажах зерна

Московская биржа заявила о существенно возросшем риске хранения зерна на элеваторах в 2019 году. Как говорится в сообщении биржи, зафиксирован ряд случаев недостачи зерна, выступающего обеспечением по сделкам своп, «предположительно вследствие хищения». В связи с этими фактами Мосбиржа обратилась с заявлениями о возбуждении уголовных дел.



«Биржа предпринимает все необходимые действия для возврата недостающего обеспечения и получения страхового возмещения, подала заявления о возбуждении уголовных дел», — говорится в сообщении. Для минимизации рисков Мосбиржа теперь принимает новое зерно на хранение только с соблюдением элеваторами дополнительных требований. Также биржа объявила о создании резерва в финансовой отчетности по МСФО за первый квартал 2019 года в размере 2,4 млрд руб. «Следуя консервативному подходу, этот резерв отражает верхнюю оценку рисков, которые могут реализоваться по указанным выше причинам», — указано в пресс-релизе.



Большая часть недостач была выявлена в ходе регулярных проверок в апреле, рассказал «Агроинвестору» представитель биржи. «Обнаружена недостача значительной части зерна, которое находилось в обеспечении», — пояснил он. По его словам, Мосбиржа прекращает работу с проблемными элеваторами, однако с какими именно, он не уточнил. Кроме того, по словам представителя биржевого холдинга, Мосбиржа обратилась к участникам рынка с просьбой сократить сделки своп «и они активно делают это», таким образом уменьшая объем ответственности биржи за хранение зерна.



Вопросы работы рынка зерна будут рассматриваться во вторник, 30 апреля, на заседании биржевого совета Национальной товарной биржи (входит в Мосбиржу). В то же время в сообщении подчеркивается, что интересы участников рынка полностью защищены, так как исполнение сделок гарантирует Национальный клиринговый центр, который принимает на себя риски хранения товара.



Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский объясняет сложившуюся ситуацию ненадлежащим контролем деятельности элеваторов, аккредитованных на Мосбирже. «РЗС с 2001 года использует систему сертификации, которая работает как постоянная система контроля технического состояния элеваторов и учета товарно-материальных активов на этих элеваторах. Однако такую систему сертификации прошли лишь 20 элеваторов из более 50, аккредитованных на Мосбирже. А 30 не прошли, вот на них проблемы и случились: в ходе проверок там контролируются лишь те товарные запасы, которые заложены под биржевые торги», — пояснил «Агроинвестору» Злочевский.



Биржевая торговля зерном развивается с 2015 года на торгово-клиринговой платформе «Урожай». С момента старта торгов к рынку зерна подключились 14 брокерских компаний, обслуживающих более 300 клиентов. Прямой доступ к операциям на рынке получили семь крупных агрохолдингов, аккредитовано 59 элеваторов по всей России. За 2018-й и первый квартал 2019 года на рынке было реализовано около 200 тыс. т, оборот по сделкам своп за этот период превысил 5,5 млн т зерна.



По словам Злочевского, сделки своп на рынке зерна востребованы — в первую очередь как механизм кредитования. «Он используется владельцами товарных запасов: если у тебя есть нереализованная партия зерна, ты под нее можешь прокредитоваться. По факту получается более дешевая ставка, чем в банке, и самое главное, более оперативная. То есть за два-три дня можно получить деньги, в то время как в банке на это потребуется месяц и более», — отметил Злочевский.

