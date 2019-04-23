В России создан новый союз экспортеров зерна

Крупнейшие трейдеры российского зернового рынка объявили о создании нового союза экспортеров зерна. Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, исполнительным директором организации станет замгендиректора «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) Эдуард Зернин.

Меморандум о создании союза подписали четыре компании — «Астон», «Гленкор Агро МЗК», «ОЗК-Юг» и торговый дом «Риф», на долю которых приходится более трети экспорта зерна из России. Эти компании войдут в состав учредителей нового объединения. По данным аналитического центра «Русагротранса», по итогам сезона-2017/18 крупнейшим экспортером зерна из России стал ТД «Риф» с долей 13,6% (7,2 млн т), на втором месте — «Гленкор» (10,1%, 5,3 млн т), на третьем — «Астон» (6,9%, 3,6 млн т). ОЗК находилась на 11-м месте с объемом 1,4 млн т.

Основной целью союза заявлено «продвижение зерна и зернобобовых культур российского происхождения, а также продуктов их переработки на международных рынках». «Его создание будет способствовать улучшению координации экспортеров зерна между собой и с органами государственной власти», — говорится в сообщении. В частности, новый союз намерен участвовать в законотворческой деятельности, внедрять зарубежные практики в сфере обеспечения и подтверждения качества зерна, содействовать развитию специализированных лабораторий и экспертных организаций. Кроме того, участники планируют внедрять цифровые технологии и методы автоматизации, которые в том числе позволят «улучшить взаимодействие с сельхозпроизводителями», а также «наладить контроль качества и урожайности зерна», отметила директор ТД «Риф» Марина Турянская.

«Работа организации позволит укрепить конкурентные позиции российского зерна на международных рынках. Мы планируем в тесном взаимодействии с государством активно выходить на новые рынки сбыта и наращивать экспорт зерна и зернобобовых культур российского происхождения», — заявил Зернин.

Создание нового союза экспортеров зерна инициировал Минсельхоз. На совещании с ведущими экспортерами в феврале глава аграрного ведомства Дмитрий Патрушев заявил, что «необходимо сформировать сильное объединение, которое будет представлять интересы основных экспортеров». «Нам нужно понимать общие тенденции, общие запросы рынка», — цитировала Патрушева пресс-служба министерства. Тогда сообщалось, что новый союз может быть создан в апреле.

Ранее «Астон» и «Гленкор» были в числе учредителей Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП), созданной в 2011 году. Как сообщил «Агроинвестору» президент НАЭСП Сергей Балан, теперь ассоциация будет решать вопрос о своей дальнейшей работе. «Ассоциация планирует собрать общее собрание, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию», — сказал Балан. По его словам, пока «Астон» и «Гленкор» остаются членами ассоциации. При этом, по мнению Балана, объективной необходимости в создании нового союза нет. «Ассоциация существует восемь лет, она уважаема и узнаваема. Однако, видимо, в том виде, в котором она существует, — как независимая общественная организация — Минсельхоз она не устраивает. Им нужна управляемая и предсказуемая общественная организация, где будут одобряться любые инициативы министерства. Но, на мой взгляд, такая общественная организация — это нонсенс», — сказал Балан. «Астон» и «Гленкор» на вопросы «Агроинвестора» не ответили.