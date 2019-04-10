Минсельхоз США повысил прогноз мировых запасов зерна

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) повысила на 5 млн т до 275 млн т прогноз мировых переходящих запасов пшеницы по итогам сезона-2018/19. Как говорится в апрельском обзоре ведомства, изменение связано с пересмотром в сторону снижения глобального потребления пшеницы в мире (на 2,9 млн т) за счет Евросоюза и Ирана, а также незначительным сокращением на 0,5 млн т мировой торговли пшеницей.



Прогноз мировых переходящих запасов кормового зерна (кукуруза, ячмень рожь, сорго, овес, просо) также повышен на 5 млн т до 341,3 млн т. Корректировка связана в первую очередь с кукурузой, глобальное производство которой увеличено на 6,2 млн т до 1107,4 млн т за счет роста урожаев в Евросоюзе, Аргентине и Бразилии. Объем мировой торговли кукурузой в этом сезоне, и без того рекордный, повышен еще на 1,2 млн т до 165,8 млн т за счет увеличения поставок из Украины, Аргентины и Бразилии.



В то же время прогноз экспорта кукурузы из США, крупнейшего продавца агрокультуры, в текущем маркетинговом году снижен на 2 млн т до 58 млн т «на фоне замедления продаж и отгрузок». Кроме того, аналитики FAS USDA отмечают, что экспортные цены на американскую кукурузу остаются «несколько повышенными в связи с опасениями задержки посевной кампании из-за наводнения в кукурузном поясе Среднего Запада».



Наводнение, вызванное паводком и сильными ливнями, в середине марта затопило более 400 тыс. га сельхозземель в нескольких штатах. В СМИ также сообщалось о подтоплении складов, сельхозпостроек, разрушении элеваторов. Несмотря на это, переходящие запасы кукурузы в США в апрельском обзоре FAS USDA увеличены на 5,1 млн т до 51,7 млн т, что, правда, останется минимальным значением с сезона-2015/16. Переходящие остатки пшеницы в США также немного повышены — на 0,9 млн т до 29,6 млн т, что немного ниже сезона-2017/18, но «все равно они являются обильными».



Для России основные прогнозные показатели сохранены практически без изменений. Так, американские аналитики по-прежнему ожидают экспорт российской пшеницы по итогам сезона на уровне 37 млн т (без учета Крыма), ячменя — 4,7 млн т, кукурузы — 3 млн т. Переходящие на следующий сезон остатки пшеницы в России скорректированы вверх на 0,2 млн т до 6,7 млн т, что в 1,8 раза меньше рекордного показателя 2017/18.



«Запасы, которые останутся у восьми крупнейших экспортеров (Аргентины, Австралии, Канады, Евросоюза, Казахстана, России, Украины и США), во многом повлияют на снижение глобальных запасов. Конечные запасы для Евросоюза и России прогнозируются особенно жесткими в сравнении с предыдущим годом. Однако это ничего не значит, так как в большинстве стран-экспортеров северного полушария в целом складываются хорошие условия для нового урожая озимой пшеницы», — отмечается в мониторинге FAS USDA.



Согласно оперативным данным ФТС, к 4 апреля экспорт зерна из России с начала сезона составил 37,7 млн т, что на 6% ниже аналогичного периода прошлого сельхозгода. В том числе пшеницы вывезено 31,3 млн т, что соответствует прошлогодним темпам, ячменя — 3,9 млн т, кукурузы — 2 млн т. Как сообщает аналитический центр «СовЭкон», закупочные цены в российских портах на пшеницу начали расти после месячного падения. Причина — активизация спроса со стороны трейдеров при сохранении ограниченного предложения на внутреннем рынке. По мнению экспертов центра, в ближайшие недели спрос экспортеров будет оставаться высоким, а темпы отгрузок в апреле могут быть близки к мартовским (2 млн т). Всего же, по прогнозу «СовЭкона», поставки зерна из России в текущем сезоне составят 43,9 млн т, в том числе 35,1 млн т пшеницы, 4,3 млн т ячменя, 2,5 млн т кукурузы. Минсельхоз России ожидает экспорт зерна на уровне 42 млн т, в том числе 36-37 млн т пшеницы.

