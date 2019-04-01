Темп экспорта зерна продолжает падать

К 28 марта в текущем сезоне экспорт зерна составил 36,7 млн т, что почти на 7% ниже показателя аналогичного периода прошлого сельхозгода, когда за рубеж было отгружено 39,4 млн т, следует из оперативных данных ФТС. В том числе начиная с июля продано 30,5 млн т пшеницы, 3,8 млн т ячменя и 2 млн т кукурузы. Неделей ранее отставание от прошлогодних темпов составляло 5%, в середине марта — 3%.



В целом в июле-марте, по предварительным данным, экспортировано 36,9 млн т зерна, из которых 30,8 млн т пришлось на пшеницу, оценивает аналитический центр «Русагротранса». Таким образом, по итогам девяти месяцев сезона отгрузки пшеницы по сравнению с аналогичным периодом рекордного прошлого сезона сократились на 1%, а всего зерна — на 7,5%. Как сообщил «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский, в том числе в марте было вывезено 2,35 млн т зерновых, что на 13% меньше объема февраля (2,7 млн т). Отгрузки пшеницы в прошлом месяце составили 1,75 млн т, ячменя — 250 тыс. т, кукурузы — 300 тыс. т.



По итогам сезона-2018/19 аналитический центр «Русагротранса» ожидает экспорт зерна из России на уровне 42,8 млн т с учетом вывоза в страны ЕАЭС, включая 34,2 млн т пшеницы. «К середине прошлой недели внутренние цены на пшеницу 4-го класса на Юге и в Поволжье оставались стабильными, в то время как в Центре и в Сибири мы зафиксировали небольшое снижение примерно на 150 руб./т», — сказал Павенский. Средние цены EXW на 4-й класс (12,5% протеина) в Центре составляли 11600-11800 руб./т без НДС, в Сибири 9500 руб./т, на Юге — 12400-12500 руб. /т, в Поволжье (Саратов) -10500 руб./т.



Экспортные цены спроса в целом также сохранялись на стабильном уровне — в районе $223-224 за тонну. «Небольшой рост закупочных цен был в портах — порядка 300 руб./т, однако это касается лишь ряда экспортеров и связано с контрактами, которые им необходимо в данный момент выполнять», — добавил Павенский. В то же время активным остается внутренний рынок, в том числе и на Юге. «В частности, активно зерно продолжают закупать мукомолы, в результате чего цены сохраняются на стабильных уровнях», — отметил эксперт.



Аналитический центр «СовЭкон», в свою очередь, по итогам прошлой недели зафиксировал небольшой рост внутренних цен. Так, пшеница 3-го класса подорожала на 75 руб. до 12075 руб./т (средние цены EXW европейская часть, без НДС), 4-го класса — на 100 руб. до 12000 руб./т, 5-го класса — на 25 руб. до 10500 руб./т, фуражный ячмень — на 75 руб. до 10525 руб./т. Укрепление связано с ростом экспортных цен ранее, ослаблением рубля и ограниченными продажами сельхозпроизводителей, комментируют аналитики «СовЭкона». По их данным, на прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу 12,5% протеина не претерпели изменений, оставшись на уровне $226/т (FOB глубоководные порты), а неделей ранее котировки укрепились на $3/т. «Остановка роста связана со снижением конкурентоспособности российской пшеницы», — говорится в сообщении «СовЭкона». В то же время перспективы развития цен на внутреннем рынке выглядят неоднозначно. С одной стороны, ожидается хороший урожай и заметно более низкие цены, а запасы зерна невысоки по сравнению с двумя прошлыми годами, но близки к средним. С другой — сценарий роста рынка ближе к концу сезона при активном внутреннем спросе остается актуальным. Центр оценивает вывоз зерна в марте в 2,4 млн т, в том числе 1,8 млн т пшеницы.



По данным Росстата, к 1 марта запасы зерновых и зернобобовых агрокультур в России сократились на 28% до 27,4 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — на 28% до 14,9 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях — на 29% до 12,5 млн т. Остатки пшеницы в сельскохозяйственных, перерабатывающих и заготовительных организациях снизились на 33% до 16,5 млн т, кукурузы — на 23% до 3 млн т. Согласно оперативным данным Минсельхоза на 29 марта, яровой сев зерновых агрокультур под урожай 2019 года в стране проведен на площади 660 тыс. га или 2,2% к прогнозной площади, из них яровой ячмень посеян на 231,4 тыс. га или 3% к прогнозной площади, яровая пшеница заняла 4 тыс. га.

