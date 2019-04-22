Экспорт пшеницы упал ниже прошлогоднего объема

Согласно оперативным данным ФТС, с начала сезона к 18 апреля экспорт пшеницы из России сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сельхозгода, до 32 млн т. Экспорт зерна в целом уменьшился на 9% до 38,7 млн т. В этом объеме 4 млн т пришлось на ячмень, 2,1 млн т — на кукурузу.



Экспортный потенциал по пшенице к настоящему времени реализован более чем на 90%. «Активное снижение спроса началось уже в марте. Эта тенденция сохраняется и сейчас», — комментирует руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Согласно его прогнозу, отгрузки зерна в апреле составят порядка 1,75 млн т, в том числе 1,3 млн т пшеницы. В предыдущие сезоны, за исключением 2017/18-го, когда был собран рекордный урожай, в апреле вывозилось от 1,5 млн т до 3 млн т зерна, а в апреле 2018-го — 4,96 млн т.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), на прошлой неделе экспортные цены на пшеницу снизились на $4 до $221 за тонну (FOB, 12,5% протеина). «Цена спроса сокращается на фоне того, что мировые рынки продолжают снижаться. И этот номинальный показатель будет дальше идти вниз с приближением к новому сезону, где ценник на пшеницу гораздо меньше и находится на уровне $188 за тонну», — сказал «Агроинвестору» руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов. Однако это цена спроса, а не реальных сделок, отмечает он. «Цены, которые сформировались на внутреннем рынке по причине низких запасов в регионах, не позволяют грузить на экспорт. Поэтому мы не можем продавать по той цене, которая есть на мировом рынке. Соответственно экспортные отгрузки сократились, начиная с марта, и продолжают уменьшаться», — констатирует он.



Согласно данным аналитического центра «Русагротранса», цена спроса на текущий момент находится на уровне $219 за тонну, однако цены предложения на $5-6/т выше. «В глубоководных портах около двух недель назад было повышение закупочных цен до 13200-13800 руб./т для выполнения уже заключенных контрактов. Но сейчас опять цены CPT пошли вниз на 400 руб./т», — говорит Павенский.



На внутреннем зерновом рынке на прошлой неделе также наблюдался преимущественно понижательный тренд, сообщает Национальный союз зернопроизводителей. Так, по его данным, в Центре страны продовольственная пшеница 3-го класса подешевела на 100 руб./т, в южных регионах цена на пшеницу 3-го и 4-го классов опустилась на 50 руб./т, а 5-го класса — на 200 руб./т. В Сибири стоимость пшеницы 3-го класса снизилась на 250 руб./т, 4-го и 5-го классов — на 75 руб./т. По данным «СовЭкона», на европейской части страны пшеница 3-го класса в среднем подешевела на 50 руб. до 12150 руб./т, 4-го класса — на 75 руб. до 12050 руб./т, в то время как 5-й класса подорожал на 50 руб. до 10700 руб./т.



Однако темпы снижения внутренних цен по-прежнему не соответствуют темпам уменьшения цен мирового спроса, акцентирует Суханов. «Низкие внутренние запасы не позволяют ценам падать. Поэтому снижение есть, но это скорее постепенная коррекция вниз. Кроме того, аграрии, у которых еще что-то осталось, не видят необходимости продавать. Возможно, какие-то объемы мы увидим на рынке после майских праздников», — сказал Суханов.



Согласно уточненным данным «Русагротранса», экспорт зерна по итогам сезона-2018/19 с учетом вывоза в страны ЕАЭС составит 43,6 млн т, в том числе около 35 млн т пшеницы. По словам Павенского, прогноз скорректирован с учетом реальных цифр экспорта в последние месяцы. Так, в марте 2019 года итоговый вывоз зерновых составил почти 2,6 млн т, в то время как предварительная оценка находилась на уровне 2,46 млн т.«Кроме того, скорректированы отгрузки в Казахстан, которые идут довольно активно», — добавил Павенский.

