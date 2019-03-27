В 2018 году биржевая торговля сельхозпродукцией выросла в семь раз

В 2018 году совокупный объем биржевых торгов сельхозпродукцией увеличился в семь раз до 38,1 млрд руб., говорится в годовом отчете Московской биржи. За 2018 год было аккредитовано 13 элеваторов по хранению зерна и 11 сахарных складов. «Таким образом, к концу 2018 года число базисов поставки достигло 56 элеваторов и 20 сахарных складов в трех федеральных округах России», — указано в отчете.



В том числе на рынке зерна объем торгов по инструментам своп увеличился в семь раз и составил 34,8 млрд руб. По сделкам форвард объемы торгов выросли в 24 раза до 1,4 млрд рублей (119 тыс. т). Объем торгов соей с начала проведения операций в мае 2018 года составил 2,3 млрд руб. на одном аккредитованном базисе — «Бурейское ХПП» в Амурской области. К концу 2018-го, по информации Мосбиржи, на торгах соей стали доступны 12 аккредитованных элеваторов. Сахара на торгах в прошлом году было продано 58,2 тыс. т на сумму 1,9 млрд руб., что в восемь раз больше показателя 2017-го. Также 20 декабря на Мосбирже стартовали торги подсолнечником: первым покупателем 25 декабря стала группа «Благо».



Основным драйвером роста стали своп-сделки на рынке зерна, на которые пришлось более 90% всего оборота биржевой торговли сельхозпродукцией, констатирует аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Такого рода сделки становятся все популярнее, так как могут использоваться для привлечения фондирования в рублях под обеспечение товаром на товарном счете. С учетом высокого риска деятельности сельскохозяйственного бизнеса и проблем в банковском секторе подобный источник фондирования очень удобен», — поясняет он.



Что касается биржевой торговли сахаром и масличными, то их развитие в значительной мере связано с тем, что ФНС сформировала позицию об отсутствии налоговых рисков по принятию к вычету НДС по сделкам приобретения агропродукции на бирже для покупателей, полагает Нигматуллин. За рубежом наиболее популярна торговля фьючерсами на пшеницу, кукурузу, рис, сою, в свою очередь замечает аналитик инвесткомпании «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. Что касается российской биржи, то сейчас наиболее высоким потенциалом обладает соя: в ближайшие годы оборот торговли агрокультурой может увеличиться в два-три раза, считает она.



Биржевая торговля сельхозпродукцией развивается с 2015 года на торгово-клиринговой платформе «Урожай». По состоянию на конец 2018 года в торгах участвовали 12 брокеров, пять агрохолдингов и более 280 клиентов. Как ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, биржевая торговля позволит внутрироссийскому рынку стать более прозрачным и менее волатильным, а также помочь аграриям при помощи ценовых индикаторов планировать свое производство. Кроме того, по словам замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, развитие биржевых торгов должно способствовать реализации планов по наращиванию экспорта АПК, который должен вырасти до $45 млрд к 2024 году. В то же время, признавал Мальцев, биржевые инструменты будут востребованы, когда станут ликвидными, то есть когда на торги придут покупатели и продавцы.

