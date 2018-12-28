На Московской бирже заключены первые сделки с подсолнечником

На Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу «Московская биржа») заключены первые сделки с подсолнечником, сообщает пресс-служба биржи. Первым покупателем 25 декабря стала группа «Благо», восьмой российский переработчик подсолнечника по итогам 2017-го года. Базисом поставки стал Гулькевичский элеватор в Краснодарском крае.



Гендиректор «Благо» Аркадий Фосман назвал начало биржевых торгов подсолнечником долгожданным событием. Он напомнил, что Россия является вторым в мире экспортером подсолнечного масла, и отсутствие цивилизованных инструментов ценообразования и торгов по сырью сильно тормозило развитие экспортного потенциала. «Для нас как федеральной компании торги — удобный инструмент, который, как мы надеемся, позволит нам наращивать объемы производства и тем самым реализовывать нашу программу по увеличению объемов продаж, в особенности экспорта», — приводит слова Фосмана пресс-служба группы.



Торги подсолнечником на НТБ стартовали 20 декабря. Они проводятся поставочными форвардными контрактами на подсолнечник, предусматривающими расчеты по сделкам от трех до 180 дней, и поставочными своп контрактами. По информации биржи, участникам торгов доступны три класса подсолнечника в соответствии с ГОСТом. Торги проводятся на торгово-клиринговой платформе «Урожай», на базе которой проходит торговля биржевыми производными финансовыми инструментами на зерно и сахар.



Открытие биржевых спотовых торгов на подсолнечник — важнейший шаг на пути к созданию современных финансовых инструментов для страхования ценовых рисков как производителей, так и переработчиков, уверен исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «Сформировав прозрачные региональные ценовые индикаторы, на следующем этапе биржа сможет перейти к торговле производными от этих индикаторов инструментами, такими как фьючерсные контракты, — говорит Мальцев. — Это уравняет для отечественных производителей и переработчиков условия ведения бизнеса по отношению к нашим основным конкурентам на мировом рынке масложировой продукции, имеющим подобные инструменты уже несколько столетий, и будет способствовать выполнению показателей федерального проекта экспорта продукции АПК».



На то, что биржевые торги подсолнечником поддержат увеличение экспорта масложировой продукции, надеется и Минсельхоз. В соответствии с планами по удвоению агроэкспорта до $45 млрд к 2024 году, отгрузки масложировой продукции должны вырасти в 2,7 раза до $8,5 млрд. «Современные торговые, страховые и финансовые инструменты, доступные отечественным компаниям, будут способствовать реализации планов», — уверена замминистра сельского хозяйства Оксана Лут (цитата по пресс-релизу Минсельхоза). Кроме того, по ее словам, использование биржевых инструментов будет содействовать снижению сезонных колебаний цен, и создаст для аграриев дополнительные механизмы снижения ценовых рисков. Как ранее пояснял «Агроинвестору» Мальцев, например, на Чикагской бирже глубина фьючерсных контрактов достигает двух лет. Таким образом, аграрии имеют возможность «застраховать» цену на свою продукцию на два года вперед, а также планировать свое производство. Кроме того, биржевые торги позволят устранить налоговые риски для покупателей. «Биржевая сделка является анонимной, соответственно полностью снимает риски с покупателей в части добросовестности при зачете НДС», — акцентировал Мальцев.



В мае этого года на НТБ были запущены торги поставочными форвардными и своп контрактами на соевые бобы. Единственным базисом поставки по ним было «Бурейское ХПП» в Амурской области, с 20 декабря к нему добавились еще 12 базисов в разных регионах. Кроме того, с 2015 года Московская биржа проводит биржевые торги зерном (пшеница, кукуруза, ячмень), а в марте 2017-го стартовали торги сахаром. За 11 месяцев 2018 года совокупный объем торгов на рынке зерна по инструментам своп и форвард составил 32,2 млрд руб., в шесть раз превысив объем всего 2017-го. Объем торгов на рынке сахара в январе-ноябре увеличился в семь раз до 1,7 млрд руб.

