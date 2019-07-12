Минсельхоз США снизил на 5% прогноз российского урожая пшеницы

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) снизила на 3,8 млн т или на 5% прогноз урожая пшеницы в России. Как следует из июльского отчета, новая оценка валового сбора находится на уровне 74,2 млн т без учета Крыма (еще около 0,5 млн т в 2018-м) против прогнозировавшихся ранее 78 млн т. Эти цифры ниже ожиданий российских аналитиков зернового рынка, чьи подсчеты сейчас находятся в диапазоне 76,6-81 млн т.



Пересмотр стал следствием засухи в регионах — крупнейших производителях озимой пшеницы. «Сокращение урожайности озимой пшеницы в этом месяце обусловлено ухудшением состояния посевов в Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах. Кроме того, пересмотрена в сторону снижения площадь к уборке в связи с сообщениями о росте гибели озимых посевов от Росстата», — говорится в обзоре FAS USDA. Оценка уборочной площади понижена американскими аналитиками на 1% до 26,3 млн га, средняя урожайность пшеницы в России ожидается на уровне 28,2 ц/га. Согласно оперативным данным российского аграрного ведомства, по состоянию на 11 июля урожайность составляла 38,2 ц/га против 39 ц/га на аналогичную дату годом ранее.



Тем не менее прогнозируемое в этом году производство пшеницы по-прежнему остается на 4% выше прошлогоднего объема и является вторым в истории России, отмечает Минсельхоз США. В то же время он предупреждает, что объем предложения агрокультуры в России будет меньше по сравнению с прошлогодним уровнем из-за сократившихся переходящих запасов: если на начало сезона-2018/19 они составляли более 12 млн т, то на начало 2019/20 — 7,7 млн т. На этом фоне оценка российского экспорта пшеницы снижена до 34,5 млн т, что на 2,5 млн т ниже июньского прогноза и на 1,5 млн т меньше объема отгрузок в 2018/19.



«Несмотря на небольшое сокращение вывоза, Россия останется ведущим мировым экспортером третий год подряд. Следующий крупный поставщик, Евросоюз, как ожидается, выиграет от снижения конкуренции со стороны России и, вероятно, увеличит долю на рынках Северной Африки, Африки к югу от Сахары и на Ближнем Востоке», — говорится в обзоре. Прогноз урожая для Евросоюза сокращен на 2,5 млн т из-за засушливых погодных условий, однако оценка экспорта европейской пшеницы повышена на 0,5 млн т до 27 млн т, что на 3 млн т больше сезона-2018/19. «США также выиграют от снижения российской конкуренции. Так, экспорт американской пшеницы увеличен на 2 млн т в этом месяце до 25,5 млн т», — отмечается в отчете FAS USDA.



На фоне уменьшения прогноза урожая для России, Евросоюза, а также Австралии и Канады оценка общего мирового производства в июльском прогнозе снижена на 9 млн т до 772 млн т, тем не менее это остается рекордным показателем в истории. Оценка мировой торговли пшеницей уменьшена на 2 млн т до 182 млн т — помимо России отгрузки сокращены для Украины и Австралии.



Прогноз мирового производства кормового зерна (кукуруза, ячмень, сорго, овес, рожь, просо) увеличен на 6 млн т до 1396 млн т, что соответствует уровню сезона-2018/19. В частности, в сторону повышения несколько скорректирован прогноз урожая кукурузы в США (с 347,5 млн т до 352,4 млн т) на фоне того, что несмотря на дожди и подтопления в период посевной, площади под агрокультурой все же оказалась выше ожиданий рынка. Также на 1 млн т до 34 млн т увеличен прогноз урожая кукурузы на Украине, что, впрочем, останется на 5% ниже предыдущего сезона. Мировое производство ячменя по-прежнему прогнозируется на рекордном уровне — 151,9 млн т.

