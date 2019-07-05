В июле экспорт зерна может достигнуть 3,7 млн тонн

За первый месяц наступившего сезона-2019/20 Россия может поставить на экспорт 3,5-3,7 млн т зерна, в том числе 2,8-3 млн т пшеницы, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса». Оценка базируется на том, что активно идут закупки для перевозки по железной дороге, рассказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. Хотя ожидаемый объем отгрузок и меньше, чем в июле прошлого года, тем не менее, это очень высокий показатель, отмечает он. «База, с которой мы сравниваем — 4,8 млн т в июле прошлого года — рекорд для начала сезона, в предыдущие годы в июле вывозилось максимум 2,5-2,8 млн т зерна, — поясняет Павенский. — В июле 2018-го такие отгрузки стали возможны благодаря большим переходящим запасам и активной контрактации до старта нового сезона».



В этом году новый урожай контрактовали менее активно, чем в прошлом, поскольку в последние месяцы завершившегося сезона-2018/19 цены на зерно были достаточно волатильными. Стоимость пшеницы с 12,5% протеина падала до $180/т (FOB Новороссийск), затем повышалась до $196/т, а недавно вновь уменьшилась. При этом на внутреннем рынке цены хотя тоже корректировались вниз, однако все равно оставались на очень высоком уровне, комментирует Павенский. «Когда внутренние цены высокие, экспортные в целом ниже и то растут, то падают, а валютный курс остается достаточно стабильным или укрепляется, экспортеры довольно осторожно заключают контракты на новый урожай, потому что не до конца понимают свою экономику», — говорит он.



На прошлой неделе, по данным аналитического центра «Русагротранса», экспортные цены российской пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в августе после кратковременного роста вернулись к отметке $190/т, тогда как год назад в это время приближались к $200/т. Закупочные цены в глубоководных портах выросли на 500 руб. до 11 тыс. руб./т без НДС. Снижение мировых котировок было связано с отчетом Минсельхоза США, опубликованным 28 июня. Ведомство оценило посевы и запасы зерна, не подтвердив прежний прогноз о снижении площадей под кукурузой. Ожидание, что урожай агрокультуры в штатах будет существенно меньше прошлогоднего, поддерживало цены на пшеницу. Будет ли российская пшеница снова дорожать — зависит как от ситуации на глобальном рынке, в том числе по кукурузе, и коррекции валовых сборов пшеницы в странах ЕС и Украине, так и от хода уборочной кампании в России, показателей урожайности в Центре и Приволжье и динамики относительно прошлого года.



По данным Минсельхоза на 3 июля, сбор урожая ведут отдельные регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Саратовская, Белгородская, Воронежская и Курская области. Зерновые и зернобобовые обмолочены с 3,7 млн га, получено 14,9 млн т зерна при средней урожайности 40,4 ц/га. Год назад в это время аграрии обмолотили 3 млн га посевов, валовой сбор составлял 11,6 млн т при урожайности 38,8 ц/га. В том числе пшеница убрана с 2,9 млн га, урожай составляет 11,9 млн т при урожайности 41 ц/га. В аналогичный период 2018 года средний сбор с гектара был на 0,1 ц выше, тогда агрокультура была обмолочена с 2,3 млн га, урожай составлял 9,3 млн т.



При этом Павенский обращает внимание, что из-за июньской жары увеличилась доля более дорогой пшеницы 3-го класса с протеином выше 13%, продать которую на внешних рынках сложнее. «Обычно на Юге преобладает 4-й класс с протеином 12-12,5%, но пока ситуация складывается так, что существенно растет доля высокопротеиновой пшеницы, вероятно, такая же ситуация будет и в Приволжье. В Центре, наверное, 4-го класса будет достаточно, но уборка там только началась», — говорит Павенский. Поскольку переходящие запасы в новом сезоне ниже, чем в прошедшем (около 13,4 млн т против 20,3 млн т), вывоз зерна урожая 2018 года будет относительно небольшим. Если год-два назад старое зерно в новом сезоне экспортировалось до сентября, то сейчас его отгрузки завершатся раньше, считает эксперт.



В целом «Русагротранс» пока сохраняет июньский прогноз экспорта зерна по итогам сезона-2019/20 на уровне 44 млн т без учета вывоза в страны ЕЭАС и зернобобовых, однако потенциал поставок будет зависеть от объема урожая, который может скорректироваться в зависимости от величины того ущерба, который нанесла июньская засуха на Юге, в Поволжье и на юге Центрального Черноземья, а также погодных условий для яровых зерновых, добавляет Павенский.



В завершившемся сезоне Россия поставила за рубеж 44,6 млн т зерновых и зернобобовых агрокультур, что на 10,6 млн т меньше, чем в 2017/18-м, сообщает Центр оценки качества зерна со ссылкой на данные территориальных управлений Россельхознадзора. В том числе за рубеж было отгружено 35,3 млн т пшеницы, что на 14% меньше показателя рекордного предыдущего сезона. Крупнейшим покупателем агрокультуры стал Египет (7,4 млн т), на втором месте Турция (5,2 млн т).

