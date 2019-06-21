Аналитики снизили прогнозы экспорта зерна в новом сезоне

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил со 126,2 млн т до 124,7 млн т прогноз урожая зерна в сезоне-2019/20. В том числе оценка валового сбора пшеницы скорректирована с 80,5 млн т до 80 млн т. Как следствие, прогноз экспорта пшеницы в наступающем сельхозгоду пересмотрен с 37 млн т до 36,5 млн т, а всего зерна — с 47,4 млн т до 46 млн т.



Как пояснил «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, пересмотр прогнозов в сторону снижения связан с засушливыми условиями, сложившимися в целом ряде регионов. «Прежде всего это восток Черноземья и Поволжье. Мы видим, что урон засухой уже нанесен», — отметил Рылько. Он добавил, что прогноз учитывает гибель озимых зерновых агрокультур, которая, по данным Росстата на 1 июня, составляла 6,8%. Согласно официальной статистике, озимые агрокультуры в России к началу лета погибли на площади 496 тыс. га, из них зерновые и зернобобовые — на 471 тыс. га. «Этот показатель средневысокий — выше, чем за последние несколько лет», — сказал Рылько. По Росстату площадь погибших озимых, посеянных на зерно под урожай 2018 года, составляла 93,8 тыс. га, или 1,5%.



Аналитический центр «СовЭкон» также понизил свой прогноз экспорта российского зерна в сезоне-2019/20 на 0,5 млн т до 48,9 млн т. В том числе прогноз экспорта пшеницы снижен на 0,6 млн т до 37,6 млн т, сообщает Reuters. За последний месяц «СовЭкон» дважды уменьшал прогноз нового урожая зерна в России: в начале июня — со 129,1 млн т до 127,2 млн т, в том числе пшеницы — с 83,4 млн т до 82,6 млн т, а в середине июня оценка сбора пшеницы была вновь скорректирована, теперь до 82,2 млн т. При этом аналитики центра отмечали, что «не склонны драматизировать» последствия жаркой и сухой погоды в Черноморском регионе, тем не менее предупреждали, что в ближайшие две недели погода будет оставаться более теплой и сухой по сравнению с нормой.



Ранее на этой неделе власти Саратовской области снизили прогноз производства зерна в регионе более чем на 1 млн т. Как рассказал замминистра сельского хозяйства Александр Зайцев, аграрии перевыполнили план по севу пшеницы на 11%, кукурузы — на 19%, ячменя — на 2%. Несмотря на это, будущий урожай оценивается в 3,2 млн т, в то время как ранее прогноз составлял не менее 4,5 млн т. По словам Зайцева, атмосферная засуха зафиксирована в ряде левобережных районов Саратовской области, где у растений наблюдается пожелтение листьев и другие негативные явления, указывающие на возможные печальные последствия для урожая. По озимым зерновым неудовлетворительное состояние отмечается на 14% площадей посевов. Замминистра добавил, что если негативные явления продолжатся, прогноз может быть уменьшен до 3 млн т.



Согласно информации агроведомств регионов, уборочная кампания началась в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях. По данным Минсельхоза Крыма, в республике убрано почти 50 тыс. га посевов (8% уборочной площади), намолочено 150 тыс. т ранних зерновых и зернобобовых агрокультур. На Кубани к 20 июня обмолочено 113 тыс. га ячменя (81% работ) при средней урожайности 66,3 ц/га, а в 14 районах начали уборку пшеницы — обмолочено около 140 тыс. га при среднекраевой урожайности 66,8 ц/га, что на 5,2 ц/га выше аналогичного периода прошлого года. Некоторые хозяйства начали убирать озимую пшеницу и на Ставрополье. Всего, согласно оперативной информации министерства сельского хозяйства Ставропольского края, к сегодняшнему дню обмолочено более 113 тыс. га зерновых и зернобобовых, что составляет 5% от площади сева. Средняя урожайность по региону — 37 ц/га.



Тем временем в порту Азова Ростовской области отгружена первая партия пшеницы урожая 2019 года. Как сообщил Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна, партия в 3,1 тыс. т направилась в Турцию. При исследовании проб было установлено, что зерно соответствует 4-му классу, в том числе имеет количество клейковины 21%, 11% влажности и натуру в 834 г/л.



За 11 месяцев этого сезона, по оценке центра, Россия экспортировала 41,2 млн т зерна, включая 34,2 млн т пшеницы. В июне «СовЭкон» ожидает экспорт зерна в объеме 1,1 млн т, в том числе 0,8 млн т пшеницы. По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», за сезон-2018/19 Россия поставит за рубеж около 41,7 млн т зерна без учета зернобобовых и муки, а также вывоза в страны ЕАЭС (в 2017/18-м — 52,7 млн т). Минсельхоз США ожидает по итогам текущего сезона экспорт пшеницы в 36 млн т, кормового зерна — 8,2 млн т, а в следующем сезоне — 37 млн т и 10,6 млн т соответственно.

