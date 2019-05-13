Экспортные цены на пшеницу упали до уровня начала сезона

В мае котировки на российскую пшеницу продолжили активно снижаться, на прошлой неделе они уменьшились еще на $6 до $205 за тонну (FOB глубоководные порты, 12,5% протеина), следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Это минимум с июля 2018 года. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) говорит о текущих экспортных ценах в $203 за тонну. В феврале котировки, по данным «СовЭкона», подходили к $250 за тонну.



По мере приближения к новому сезону экспортные цены и продолжат снижаться, оценивает руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов. «Форвард на российскую пшеницу на июль-август находится в районе $180 за тонну. Соответственно, при отсутствии значительных негативных событий чем ближе мы будем подходить к новому урожаю, тем ближе мы будем к этой цене», — сказал «Агроинвестору» Суханов. Вышедший 10 мая прогноз Минсельхоза США по урожаю в сезоне-2019/20 вряд ли существенно повлияет на котировки, так как «мировые цены на новый урожай уже и так довольно низкие», полагает Суханов.



Согласно ожиданиям Минсельхоза США, урожай пшеницы в России в новом сельхозгоду вырастет на 7,4% до 77 млн т и станет вторым после рекорда-2017, а фуражного зерна — увеличится на 9,7% до 38 млн т (без учета Крыма). Однако Суханов предположил, что в июне американские аналитики повысят свою оценку. «Минсельхоз США очень низко оценил площадь по севу пшеницы в России. Он считает, что будет лишь немного больше прошлого года. Но с нашей точки зрения, площади будут значительно выше: по озимым уже состоялось увеличение посевных площадей, и по яровым Минсельхоз России прогнозирует также рост», — пояснил Суханов. Он также добавил, что погодные условия в стране в целом оцениваются как благоприятные, за исключением нескольких отдельных регионов. Текущий прогноз ИКАР по урожаю пшеницы — 80,6 млн т, всего зерна — 126,3 млн т, «СовЭкона» - 83,4 млн т и 129,1 млн т соответственно.



В преддверии нового урожая спрос со стороны иностранных покупателей низкий, а во время длительных праздников активность российского рынка была близка к нулю, констатирует «СовЭкон». «Рассчитывать на какой-либо рост после майских праздников на фоне такой мировой конъюнктуры сложно», — полагают аналитики центра, ожидая дальнейшего снижения внутреннего рынка. По их данным, цены спроса в портах на пшеницу 12,5% по состоянию на начало мая опустились до 12100-12500 руб./т против 12500-12900 руб./т неделей ранее.



Цена спроса на пшеницу сейчас находится на уровне примерно $200 и ниже по экспортным контрактам на май, в свою очередь говорит руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «На старый урожай сейчас низкая активность, как это традиционно бывает в конце сезона, идет активное снижение цен на старый урожай до уровня цен нового урожая — а это $180 за тонну», — подтвердил он «Агроинвестору». По подсчетам аналитического центра «Русагротранса», за 10 месяцев текущего сезона экспорт зерна составил 39,2 млн т (в том числе 32,6 млн т пшеницы), в мае будет вывезено около 1,1 млн т, в июне — 0,8 млн т. Майский экспорт в районе 1 млн т зерна прогнозирует и ИКАР. «Однако июньский объем отгрузок предсказать сложно. Пока контрактов фактически нет», — отмечает Суханов. Что касается нового урожая, то, по словам Павенского, есть активизация спроса со стороны Юго-Восточной Азии, в частности, на фуражную пшеницу от Индонезии, Вьетнама, Южной Кореи с поставками в июле-августе.



Между тем на прошлой неделе Минсельхоз уведомил о намерении продлить действие нулевой пошлины на экспортируемую пшеницу в следующем сезоне. Сейчас срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу установлен до 1 июля 2019 года. Как говорится в уведомлении Минсельхоза, опубликованном на портале regulation. gov.ru, продление действия нулевой пошлины направлено «на поддержание стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке». Вывозная таможенная пошлина на пшеницу вводилась с февраля 2015 года и впоследствии несколько раз менялась, а в сентябре 2016-го была обнулена. В то же время ее сохранение даже в нулевом варианте негативно воспринимается рынком и неблагоприятно сказывается на инвестициях в отрасль, ранее говорил «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

