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Регионы
Экспортные цены на пшеницу упали до уровня начала сезона
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
13 мая 2019
Спрос со стороны покупателей низкий
Аналитики не прогнозируют роста активности покупателей после майских праздников
Фото: flickr.com

В мае котировки на российскую пшеницу продолжили активно снижаться, на прошлой неделе они уменьшились еще на $6 до $205 за тонну (FOB глубоководные порты, 12,5% протеина), следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Это минимум с июля 2018 года. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) говорит о текущих экспортных ценах в $203 за тонну. В феврале котировки, по данным «СовЭкона», подходили к $250 за тонну.

По мере приближения к новому сезону экспортные цены и продолжат снижаться, оценивает руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов. «Форвард на российскую пшеницу на июль-август находится в районе $180 за тонну. Соответственно, при отсутствии значительных негативных событий чем ближе мы будем подходить к новому урожаю, тем ближе мы будем к этой цене», — сказал «Агроинвестору» Суханов. Вышедший 10 мая прогноз Минсельхоза США по урожаю в сезоне-2019/20 вряд ли существенно повлияет на котировки, так как «мировые цены на новый урожай уже и так довольно низкие», полагает Суханов.

Согласно ожиданиям Минсельхоза США, урожай пшеницы в России в новом сельхозгоду вырастет на 7,4% до 77 млн т и станет вторым после рекорда-2017, а фуражного зерна — увеличится на 9,7% до 38 млн т (без учета Крыма). Однако Суханов предположил, что в июне американские аналитики повысят свою оценку. «Минсельхоз США очень низко оценил площадь по севу пшеницы в России. Он считает, что будет лишь немного больше прошлого года. Но с нашей точки зрения, площади будут значительно выше: по озимым уже состоялось увеличение посевных площадей, и по яровым Минсельхоз России прогнозирует также рост», — пояснил Суханов. Он также добавил, что погодные условия в стране в целом оцениваются как благоприятные, за исключением нескольких отдельных регионов. Текущий прогноз ИКАР по урожаю пшеницы — 80,6 млн т, всего зерна — 126,3 млн т, «СовЭкона» - 83,4 млн т и 129,1 млн т соответственно.

В преддверии нового урожая спрос со стороны иностранных покупателей низкий, а во время длительных праздников активность российского рынка была близка к нулю, констатирует «СовЭкон». «Рассчитывать на какой-либо рост после майских праздников на фоне такой мировой конъюнктуры сложно», — полагают аналитики центра, ожидая дальнейшего снижения внутреннего рынка. По их данным, цены спроса в портах на пшеницу 12,5% по состоянию на начало мая опустились до 12100-12500 руб./т против 12500-12900 руб./т неделей ранее.

Цена спроса на пшеницу сейчас находится на уровне примерно $200 и ниже по экспортным контрактам на май, в свою очередь говорит руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «На старый урожай сейчас низкая активность, как это традиционно бывает в конце сезона, идет активное снижение цен на старый урожай до уровня цен нового урожая — а это $180 за тонну», — подтвердил он «Агроинвестору». По подсчетам аналитического центра «Русагротранса», за 10 месяцев текущего сезона экспорт зерна составил 39,2 млн т (в том числе 32,6 млн т пшеницы), в мае будет вывезено около 1,1 млн т, в июне — 0,8 млн т. Майский экспорт в районе 1 млн т зерна прогнозирует и ИКАР. «Однако июньский объем отгрузок предсказать сложно. Пока контрактов фактически нет», — отмечает Суханов. Что касается нового урожая, то, по словам Павенского, есть активизация спроса со стороны Юго-Восточной Азии, в частности, на фуражную пшеницу от Индонезии, Вьетнама, Южной Кореи с поставками в июле-августе.

Между тем на прошлой неделе Минсельхоз уведомил о намерении продлить действие нулевой пошлины на экспортируемую пшеницу в следующем сезоне. Сейчас срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу установлен до 1 июля 2019 года. Как говорится в уведомлении Минсельхоза, опубликованном на портале regulation. gov.ru, продление действия нулевой пошлины направлено «на поддержание стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке». Вывозная таможенная пошлина на пшеницу вводилась с февраля 2015 года и впоследствии несколько раз менялась, а в сентябре 2016-го была обнулена. В то же время ее сохранение даже в нулевом варианте негативно воспринимается рынком и неблагоприятно сказывается на инвестициях в отрасль, ранее говорил «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

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