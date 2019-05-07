В апреле экспорт зерна сократился на 30%

В апреле Россия поставила за рубеж 1,8 млн т, что на 30% меньше объема марта, когда было вывезено 2,6 млн т. Пшеницы в минувшем месяце было отгружено 1,3 млн т (2 млн т в марте), ячменя — 250 тыс. т (254 тыс. т), кукурузы — 194 тыс. т (285 тыс. т). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса». В апреле 2018 года отгрузки зерновых составляли рекордные для этого месяца 4,96 млн т.



Несмотря на сокращение, апрельский темп оказался несколько выше ожиданий, отметил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. По его словам, объем оказался больше в первую очередь за счет более активного вывоза ячменя. «Пшеница вывозилась по контрактам, заключенным ранее. В том числе в Турцию, где контрактные цены были немного выше, чем в остальных странах», — отметил Павенский.



Таким образом, за 10 месяцев сезона-2018/19 экспорт зерна составил 39,2 млн т, в том числе 32,6 млн т пшеницы. По оперативным данным ФТС России, к 25 апреля без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС отгрузки достигли 39 млн т, что почти на 10% ниже аналогичного показателя предыдущего сельхозгода. За период с июля по март лидером по закупкам российского зерна оставался Египет, куда было отправлено 7,1 млн т (+0,7%), за ним следует Турция (4,9 млн т, -22%). Как ранее пояснял посол Турции в России Мехмет Самсар, сокращение закупок пшеницы в России связано с хорошим собственным урожаем зерновых. На третьем месте среди стран-импортеров — Иран (2 млн т, -5,6%).



Что касается компаний, то первое место по экспорту зерна в июле-марте сохранил за собой ТД «Риф», продавший на экспорт 6,2 млн т зерновых, рассказал Павенский. Второе место, как и по итогам прошлого сезона, — у «Гленкор Агро МЗК», отгрузившего 3,4 млн т. Замыкает топ-3, как и годом ранее, — «Астон» с 3,2 млн т. Таким образом, на топ-3 экспортеров пришлось 34% российских отгрузок зерна.



В мае экспорт российского зерна может составить 1,1 млн т, в том числе 0,8 млн т пшеницы, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса». Это в 3,8 раза меньше, чем в мае 2018-го, когда вывоз равнялся 4,2 млн т. Как отмечал перед майскими праздниками аналитический центр «СовЭкон», торговая активность в преддверии сезона «явно замедляется». Снижались как экспортные цены на пшеницу, так и внутренние. «До конца сезона в отдельных регионах и возможны ценовые всплески на фоне ограниченных запасов. Однако вероятность этого сценария снижается», — указывали аналитики «СовЭкона».



По данным аналитической компании «ПроЗерно», в течение прошлой недели пшеница 3-го класса подешевела на 55 руб. до 13490 руб./т (EXW европейская часть, с НДС), 4-го класса — на 30 руб. до 12815 руб./т, 5-го класса — на 110 руб. до 12025 руб./т. Понижательный тренд продолжился и на рынке фуражного ячменя, который снизился в цене на 90 руб. до 11650 руб./т.

