«Агронова-Л» займется трейдингом зерна

Агрохолдинг «Агронова-Л», чуть более года назад приобретенный группой «Регион» Сергея Сударикова, намерен открыть трейдинговое направление, сообщает газета «Коммерсантъ». По данным kartoteka.ru, 22 апреля компания учредила ООО «Русгрейнтрейд», основным видом деятельности которого указана оптовая торговля зерном.



Новую компанию возглавил Дмитрий Калянин, который ранее был гендиректором московского представительства голландского зернового трейдера Nidera Handelscompagnie B. V. (принадлежит Cofco). До сих пор «Агронова-Л» не была заметна как торговец зерном и экспортер, но привлечение такого опытного трейдера как Дмитрий Калянин может говорить о том, что холдинг решил самостоятельно выйти в это направление, отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Связаться с Каляниным «Агроинвестору» не удалось, представитель «Агронова-Л» на запрос не ответил.



Для крупных производителей зерна естественно иметь собственную торговую компанию, также агрохолдинги все больше начинают заниматься экспортом зерна, отмечает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Один из наиболее ярких примеров — агрохолдинг «Степь»: по итогам девяти месяцев сезона-2018/19 он увеличил отгрузки за рубеж в 2,5 раза до 1,1 млн т зерна и занял седьмое место среди крупнейших экспортеров. На 16-м месте находится «Авангард-Агро» с объемом 442 тыс. т (на 42% выше аналогичного показателя прошлого сельхозгода), на 24-м — «Русагро» (в 4 раза больше), на 31-м — концерн «Покровский» (КТ) (+12%). Весь экспорт зерна из России в июле-марте, согласно данным аналитического центра «Русагротранса», составил 37,4 млн т, снизившись на 6%.



Таким образом, производители зерна усиливают свои позиции на экспортных направлениях, говорит Павенский. Одна из основных причин — уход от «серых» схем налогообложения после подписания участниками рынка хартии в мае 2017-го. «Выстраивание прозрачных схем позволяет производителям более активно выходить на экспорт», — прокомментировал «Агроинвестору» Павенский. Кроме того, заметил он, и многие компании, основной деятельностью которых является экспорт, также имеют собственные земли, мощности по хранению зерна и т. д.

