Акционеры Альфа-банка стали совладельцами «ЭкоНивы»

Владельцем 16% акций материнской компании группы «ЭкоНива» Штефана Дюрра — Ekosem-Agrar — оказалась кипрская Torentina. Последняя принадлежит ABH Financial, у которой, в свою очередь, 100% Альфа-банка. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на кипрский и немецкий реестры компаний, а также данные самого банка.



Одновременно с появлением нового акционера Ekosem-Agrar из числа ее владельцев вышли кипрская Ternata (13%, ее бенефициары не раскрывались) и «Агронова-Л» (3%, до 22 декабря принадлежала концерну «Россиум» банкира Романа Авдеева). И Ternata, и «Агронова-Л» были связаны со структурами Московского кредитного банка (МКБ) Авдеева, сообщили «Ведомостям» два его знакомых. Один из источников издания сообщил, что Альфа-банк рефинансировал «ЭкоНиве» кредит перед МКБ, взамен Torentina получила долю в Ekosem-Agrar. Сделка оформлена как репо и предполагает передачу акций непосредственно структурам кредитора. Альфа-банк отказался прокомментировать «Агроинвестору» сделку. Московский кредитный банк и «Агроновал-Л» на запросы «Агроинвестора» не ответили.



Телефон Дюрра был недоступен, коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко отказался от комментариев. Представитель «ЭкоНивы» на вопросы «Агроинвестора» не ответила. Газете «Ведомости» Дюрр подтвердил, что пакеты Ternata и «Агроновы-Л» проданы новым владельцам, близким к структурам Альфа-банка. Источник, близкий к «ЭкоНиве», в свою очередь подтвердил «Агроинвестору», что сделка произведена в рамках рефинансирования кредита. Однако в операционной деятельности «ЭкоНивы» Альфа-банк участия не принимает, знает он.



Сделка репо — это форма краткосрочного финансирования под залог ценных бумаг, поясняет аналитик инвестиционной компании «Фридом финанс» Анастасия Соснова. «Она могла быть предложена, чтобы банк имел возможность снизить кредитный риск, поскольку у предприятия на момент сделки был слишком большой долг», — сказала Соснова «Агроинвестору». По ее словам, такая сделка предполагает, что по истечении определенного срока владелец должен выкупить свои акции у банка. «В противном случае они окончательно отойдут банку, и тогда он сможет продать их на рынке», — добавила Соснова.



Подобная структура финансирования связана с крайне высокими рисками кредитора из-за большой долговой нагрузки компании, соглашается аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Отношение чистого долга Ekosem-Agrar к EBITDA около 8, подсчитал он. «В теории процентная ставка по рефинансированию без схемы репо должна быть сопоставима с маржой EBITDA, и это делает привлечение долгового финансирования экономически бессмысленным», — сказал «Агроинвестору» Нигматуллин. Репо подразумевает, что ценные бумаги продаются, и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. «Подробности сделки не раскрываются, но думаю, что банку не нужны непрофильные активы и он не хочет управлять пакетом. Это скорее лишь гарантия возврата предоставленного капитала», — полагает Нигматуллин.



«ЭкоНива» является крупнейшим производителем молока в России — по итогам 2017 года компания выпустила 297 тыс. т, говорится в материалах Ekosem-Agrar. За девять месяцев 2018 года производство увеличилось до 351 тыс. т, по итогам года Ekosem-Agrar прогнозирует, что показатель может достигнуть отметки в 500 тыс. т. Холдинг занимает 11-е место в рейтинге «Агроинвестора» по посевной площади под урожай 2018 года с 240 тыс. га, а его общий земельный банк достигает 460 тыс. га. В этом году «ЭкоНива» начала возводить 14 молочных комплексов на 45 тыс. голов КРС, строительство большинства из них планируется завершить до конца 2018-го.



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