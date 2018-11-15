«ЭкоНива» намерена инвестировать в органическое молоко

«ЭкоНива» Штефана Дюрра планирует заняться органическим молочным животноводством. Один молочный комплекс будет построен в Калужской области, рассказал «Агроинвестору» коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко. Также компания рассматривает возможность возведения органических молочных комплексов в Воронежской области.



«В Калужской области у нас уже есть органическое хозяйство — «Савинская нива», которое производит органическую говядину и продукцию растениеводства по органик-стандартам, — сказал Ляшко. — К этой продукции мы добавим производство органического молока». По его словам, производство органического молока планируется начать уже в следующем году. На первом этапе мощности будут небольшие — 5-10 т молока в сутки, оценил Ляшко.



Кроме того, «ЭкоНива» может построить два органических молочных комплекса на 1 тыс. фуражных коров каждый в Воронежской области, где группа управляет более 130 тыс. га, сообщил Ляшко. По данным «Коммерсанта», проект обсуждался на совещании под руководством областного вице-премьера Виктора Логвинова, посвященном распределению субсидий на АПК региона в 2019 году. Возведение комплексов может быть завершено к концу 2019-го — началу 2020 года. «Предварительно такое решение принято», — уточнил Ляшко. Мощность каждого комплекса может составить около 25 т молока в сутки. Топ-менеджер отметил, что органические корма для молочного производства планируется выращивать на имеющихся у группы землях. Полученное органическое сырое молоко «ЭкоНива» предполагает перерабатывать на собственном заводе в Лискинском районе. Как заверил Ляшко, проблем здесь возникнуть не должно. «Мы просто должны будем пройти сертификацию технологической безопасности и подтвердить, что можем разделить продукцию. Большое количество европейских перерабатывающих заводов перерабатывают и органическое, и неорганическое молоко», — отметил Ляшко.



Сейчас в России органическое молочное животноводство развито слабо, констатирует председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. По его словам, лишь несколько российских производителей молока сертифицированы как органические. «При этом из крупных производителей молока в органическое производство до настоящего времени никто не вкладывался», — прокомментировал Коршунов «Агроинвестору».



В начале августа президент Владимир Путин подписал указ о принятии закона «Об органической продукции», который вступит в силу с 1 января 2020 года. Как рассказывал в сентябре министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министерство сейчас будет «подбирать в регионах земли, на которых правильно было бы заниматься органическим сельским хозяйством», однако, признал он, эта работа находится на начальной стадии. При этом органическое животноводство является менее привлекательным для инвестиций по сравнению с органическим растениеводством, признал Коршунов. «Продукция молочного животноводства — это неэкспортный товар. Он будет продаваться внутри страны, и здесь придется доказывать потребителю преимущество этого продукта. В России же сейчас потребитель оценивает молоко только по одному критерию — цене», — пояснил эксперт.



«ЭкоНива» работает в семи российских регионах и, согласно рейтингу Milknews и Streda Consulting, является крупнейшим производителем сырого молока в стране. По итогам 2017 года группа увеличила выпуск почти до 300 тыс. т. В этом году компания продолжила активное увеличение мощностей: за девять месяцев 2018 года производство составило 351 тыс. т — больше, чем за весь прошлый год, говорится в сообщении немецкой Ekosem-Agrar AG, материнской компании «ЭкоНива». В январе-сентябре совокупное поголовье группы выросло на 32% до 128,6 тыс. животных (в том числе дойное стадо — на 27% до 57,1 тыс. коров), а надои — с 1090 т до 1400 т в сутки. Ekosem-Agrar AG прогнозирует, что по итогам 2018 года производство молока может достигнуть отметки в 500 тыс. т.



В этом году «ЭкоНива» начала возводить 14 молочных комплексов на 45 тыс. голов КРС, строительство большинства из них планируется завершить до конца года. В конце ноября Ekosem-Agrar запустит новый зонтичный бренд «ЭкоНива», под которым будет продавать молоко, йогурты, творог, сыр. «Для развития ассортимента сейчас оптимизируются существующие производственные мощности, составляющие примерно 600 т в сутки. Кроме того, компания в ближайшее время начнет строительство сыродельного завода в Новосибирске», — говорится в сообщении Ekosem-Agrar.

